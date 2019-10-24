Рейтинг самых богатых женщин России: долларовых миллиардерш стало уже две
Журнал Forbes составил очередной рейтинг богатейших российских женщин. Лидер в нем неизменный — супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, которая теперь весьма активно развивает бизнес за рубежом.
Интереснее со вторым местом. Впервые, с тех пор как Forbes начал пересчитывать капиталы российских дам, в рейтинге появилась вторая миллиардерша — Татьяна Бакальчук. Миллиардное состояние она заработала вполне самостоятельно, основав крупнейший российский интернет-магазин Wildberries, в ассортименте которого 2,6 млн товаров. У него насчитывается уже 5000 пунктов выдачи товаров, расположенных в том числе в небольших российских городах, включая северные.
Татьяна Бакальчук состояние заработала вполне самостоятельно, основав крупнейший российский интернет-магазин Wildberries. Фото Антон Новодережкин/ТАСС
В остальном особых сенсаций новый рейтинг не принес. В нем в основном знакомые фамилии жен или экс-жен крупных российских олигархов, хотя и «селф-мэйд» бизнесвумен тоже встречаются.
Топ-10 самых богатых женщин России
(по версии Forbes)
1. Елена Батурина, $1,2 млрд
Президент компании Inteco Management, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова
2. Татьяна Бакальчук, $1 млрд
генеральный директор интернет-магазина Wildberries
3. Татьяна Ковальчук, $600 млн
Супруга миллиардера Юрия Ковальчука, владеет долей в бизнесе мужа
4. Елена Рыболовлева, $600 млн
Резко разбогатела после развода и судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым
Елена Рыболовлева разбогатела после развода и судебной тяжбы с бывшим мужемФото: EAST NEWS
5. Ольга Белявцева, $550 млн
Владеет долями нескольких агропредприятий, основной капитал — средства от продажи доли в комбинате «Лебедянский» (известный производитель соков)
6. Лилия Ротенберг, $500 млн
Дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, владеет долей в операторе торговых центров TPS Real Estate
7. Татьяна Кузнецова, $460 млн
Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»
8. Наталья Луценко, $425 млн
Вместе с мужем Александром Луценко владеет группой «Содружество» (агропроизводство)
9. Лидия Михайлова, $415 млн
Бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, владеет долей в «Черкизово»
10. Евгения Гурьева, $390 млн
Член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева, супруга Андрея Гурьева, крупнейшего акционера производителя удобрений «Фосагро», владеет долей в «Фосагро»
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