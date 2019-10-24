Рейтинг самых богатых женщин России: долларовых миллиардерш стало уже две

Журнал Forbes составил очередной рейтинг богатейших российских женщин. Лидер в нем неизменный — супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова, которая теперь весьма активно развивает бизнес за рубежом.

Интереснее со вторым местом. Впервые, с тех пор как Forbes начал пересчитывать капиталы российских дам, в рейтинге появилась вторая миллиардерша — Татьяна Бакальчук. Миллиардное состояние она заработала вполне самостоятельно, основав крупнейший российский интернет-магазин Wildberries, в ассортименте которого 2,6 млн товаров. У него насчитывается уже 5000 пунктов выдачи товаров, расположенных в том числе в небольших российских городах, включая северные.

Татьяна Бакальчук состояние заработала вполне самостоятельно, основав крупнейший российский интернет-магазин Wildberries. Фото Антон Новодережкин/ТАСС

В остальном особых сенсаций новый рейтинг не принес. В нем в основном знакомые фамилии жен или экс-жен крупных российских олигархов, хотя и «селф-мэйд» бизнесвумен тоже встречаются.

Топ-10 самых богатых женщин России

(по версии Forbes)

1. Елена Батурина, $1,2 млрд

Президент компании Inteco Management, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

2. Татьяна Бакальчук, $1 млрд

генеральный директор интернет-магазина Wildberries

3. Татьяна Ковальчук, $600 млн

Супруга миллиардера Юрия Ковальчука, владеет долей в бизнесе мужа

4. Елена Рыболовлева, $600 млн

Резко разбогатела после развода и судебной тяжбы с бывшим мужем миллиардером Дмитрием Рыболовлевым

Елена Рыболовлева разбогатела после развода и судебной тяжбы с бывшим мужемФото: EAST NEWS

5. Ольга Белявцева, $550 млн

Владеет долями нескольких агропредприятий, основной капитал — средства от продажи доли в комбинате «Лебедянский» (известный производитель соков)

6. Лилия Ротенберг, $500 млн

Дочь миллиардера Аркадия Ротенберга, владеет долей в операторе торговых центров TPS Real Estate

7. Татьяна Кузнецова, $460 млн

Заместитель председателя правления ПАО «Новатэк»

8. Наталья Луценко, $425 млн

Вместе с мужем Александром Луценко владеет группой «Содружество» (агропроизводство)

9. Лидия Михайлова, $415 млн

Бывшая супруга основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, владеет долей в «Черкизово»

10. Евгения Гурьева, $390 млн

Член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева, супруга Андрея Гурьева, крупнейшего акционера производителя удобрений «Фосагро», владеет долей в «Фосагро»

В ТЕМУ

Forbes назвал 200 богатейших россиян

Активы богатейших россиян принципиально не меняются уже много лет, поэтому и список самых обеспеченных бизнесменов от Forbes (по крайней мере, первые 20-30 мест) остается постоянным. Капиталы олигархов растут или падают за счет изменения стоимости акций, принадлежащих им компаний (подробности)