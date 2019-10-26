2019-10-26T02:10:44+03:00
Общество

Освобожденная из американской тюрьмы Бутина вылетела в Москву

Ее самолет приземлится в «Шереметьево» после полудня в субботу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 годаМария Бутина была арестована в США еще 15 июля 2018 годаФото: REUTERS
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В ночь на субботу, 26 октября, освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина вылетела в Москву рейсом авиакомпании «Аэрофлот».

Самолет Airbus 330, на борту которого девушка возвращается домой, вылетел из международного аэропорта Майами (MIA) в 18:10 по местному времени (01:10 мск). Ожидается, что лайнер приземлится в «Шереметьево» в 12:15 по мск, передает Интерфакс. Ранее сообщалось, что там ее будет встречать отец.

Напомним, как писал сайт kp.ru, задержанная в Вашингтоне еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в сговоре против США. 26 апреля нашу соотечественницу, которая к тому времени провела за решеткой уже девять месяцев, приговорили к полутора годам тюрьмы и одобрили ее депортацию в Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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