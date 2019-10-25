В посольстве России сообщили о дате возвращения Марии Бутиной на родину
Россиянка до момента депортации будет оставаться под стражей
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В российском посольстве рассказали, когда Мария Бутина вернется на родину. Речь идет о субботе, 26 октября.
- 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в городе Майами. В тот же день она вылетит в Москву. Прибытие - утром 26 октября, - отметил посол России в США Анатолий Антонов.
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ИСТОЧНИК KP.RU