В посольстве России сообщили о дате возвращения Марии Бутиной на родину

СЕГОДНЯ 03:12 2019-10-25T03:12:04+03:00

Россиянка до момента депортации будет оставаться под стражей

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В российском посольстве рассказали, когда Мария Бутина вернется на родину. Речь идет о субботе, 26 октября.

- 25 октября Мария будет переведена из федеральной тюрьмы города Таллахасси в миграционный центр в городе Майами. В тот же день она вылетит в Москву. Прибытие - утром 26 октября, - отметил посол России в США Анатолий Антонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU