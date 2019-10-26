Платье фигуристки Александры Трусовой меняет цвет по ходу выступления. Как это работает

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова на втором этапе серии Гран-При в Канаде нового сезона заняла третье место по итогам короткой программы. Однако же, в своем первом выступлении на льду в Кэлоуне продемонстрировала свою "фишку". У Трусовой, как и у ее подруги по команде Анны Щербаковой, платье меняет цвет по ходу выступления. Она начинает прокат в белом платье, а едет смотреть оценки уже в черном наряде!

Неделю назад на "Скейт Америка" весь мир восхищался нарядом Ани Щербаковой. Ее образ жар-птицы запал многим в душу. У Саши Трусовой же свой образ "лебедя", который становится из белого - черным.

После выступления Трусова призналась, что тренировала специально этот момент. Но сказала, что не волновалась по поводу этого трюка во время выступления, благо готовилась к нему хорошо:

Платье фигуристки Александры Трусовой - ее "фишка" в короткой программе.Фото: REUTERS

- Перед первым стартом переживала, потому что до этого пробовали всего несколько раз. И я все переживала — оно то раньше открывалось, то позже, и я очень волновалась. Но потом все получилось, - заявила Трусова в интервью Sport24.

Итак, в один из моментов проката Александра, присев на лед, складывает руки на груди и расстегивает одну из застежек на "верхнем" наряде. После чего поверх него, "белого" образа, падает ткань черного цвета. И при этом, резко меняется тон музыки. И Трусова уже здесь - черный лебедь.

Второй прокат у Трусовой на "Скейт Канада" запланирован на 26 октября. Из-за разницы в часовых поясах это будет в 22:55 по московскому времени. Победитель же станет известен после полуночи.