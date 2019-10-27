2019-10-27T17:31:49+03:00
Звезды

"Я - наркоман": Стас Пьеха перенес инфаркт

Певец признался, что у него случился срыв
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стас Пьеха перенес инфаркт.Стас Пьеха перенес инфаркт.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Стас Пьеха не скрывает, что у него были проблемы с запрещенными препаратами. Пристрастие к наркотикам едва не стоило певцу жизни. А недавно он перенес инфаркт. Каким-то чудом врачи смогли вернуть 39-летнего артиста к жизни.

Из-за постоянных гастролей матери Илоны Броневицой и бабушки Эдиты Пьехи молодой человек был предоставлен самому себе и пристрастился к наркотикам. Стас Пьеха употреблял запрещенные вещества с подросткового возраста. Но вот уже пять лет в завязке. За это время он не выпил и капли алкоголя. А наркотики не принимает и того дольше.

"Если говорить о тяжелых наркотиках, то с 1998-го года. Я человек зависимый. Я - наркоман. Не бывает бывших наркоманов. Бывают люди зависимые, которые выздоравливают и в ремиссии. Все равно - 30 лет или 50. Все равно склад ума у меня определенный. Я зависимый", - заявил певец в эфире программы "Секрет на миллион".

Музыкант признался, что побороть зависимость трудно и однажды она чуть не довела его до смерти. "У меня были срывы. У меня была ремиссия, 11 лет я не употреблял. Потом был срыв. Я не дошел до инъекционных наркотиков. Но я довел себя до очередной больницы, до реанимации. И вот через это остановился", - заявил он Лере Кудрявцевой.

В 34 года Стас перенес инфаркт. Все случилось на гастролях. В тот день певец почувствовал себя плохо и сам поставил себе капельницу, однако его состояние ухудшалось. После прилета в Москву артиста госпитализировали. Он уточнил, что проблемы со здоровьем возникли на фоне целого букета - медикаментов, алкоголя и "всякого разного".

"С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости", - уточнил внук Эдиты Пьехи.

Он также сообщил, что именно наркотики разрушили его брак с моделью Натальей Горчаковой, которая родила от певца сына Петра. "У меня был срыв. Дальше я лечился. И все. Я и сам не был готов ее во все это погружать, и ей тоже все было тяжело. Мы просто расстались и какое-то время не общались. Скорее всего, по моей вине. Потому что я просто был «в хлам»", - заявил Пьеха.

Однако супруги по сей день не разведены. На вопрос Леры Кудрявцевой, почему этого не произошло, ответила жена музыканта. Она появилась в студии, чтобы поддержать Стаса. "Мы против разводов. Они плохо влияют на психику ребенка. А причина нашего расставания банальна: отсутствие опыта, поспешность. Мы познакомились, тут же поженились и тут же разошлись", - заявила Наталья. Она также рассказала, что и не подозревала, и не задумывалась, что муж вернется к наркотикам, ведь у него был огромный перерыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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