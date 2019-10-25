Британский политик дал интервью российском каналу. По прилете в Лондон его задержали по подозрению в терроризме

В среду завершился визит в Россию лидера партии «Британия прежде всего» — Пола Голдинга. В сопровождении двух членов партии — Тима Бартона и Эшли Саймон — они посетили круглый стол в Государственной думе РФ по приглашению партии ЛДПР, а также возложили венок к Могиле Неизвестного солдата, о чём писала «КП».

Кульминацией визита стало большое интервью о российско-британских отношениях, которое политик дал в студии канала «Россия-24». О «Брексите», санкциях, маневрах НАТО в Центральной Европе.

Это интервью вызвало резкую реакцию на Островах — например, его раскритиковал в твиттере известный журналист и политический обозреватель портала BuzzFeed UK Марк Ди Стефано: мол, в Британии Голдинг считается «ультраправым» и забанен в фейсбуке и твиттере, а тут Россия даёт ему площадку на ГосТВ. (Вообще официальный Лондон и главные СМИ считают Голдинга «фашистом» — хотя он всего лишь выступает против нелегальной миграции и за скорейший выход страны из ЕС, его партия не имеет парламентского представительства и едва ли может поколебать устои королевства).

Через два дня после интервью «России-24», вечером 23 октября, все три члена «Британии прежде всего» вернулись домой. И в аэропорту Хитроу были встречены офицерами элитного подразделения спецназа.

Силовики сообщили, что их подозревают в терроризме, подвергли допросу и обыску. «Террористам необходимо путешествовать, чтобы спланировать и осуществить свои преступления. Поэтому полиция применяет законодательство по борьбе с террором, чтобы выяснить, связано ли то или иное лицо с терроризмом», — говорится в разъяснительном документе, который вручили британцам.

Силовики потребовали у них передать для изучения все мобильные устройства — естественно, в разблокированном виде. Пол Голдинг, в отличие от коллег, отказался. Тогда его препроводили в ближайший полицейский участок; в общей сложности допросы и пребывание в одиночной камере продолжались порядка девяти часов.

В итоге все трое были отпущены — однако расследование их возможной «причастности к терроризму» продолжается.

Что происходит с Полом Голдингом сейчас — выяснить невозможно, поскольку, как уже говорилось, полиция конфисковала все электронные устройства (смартфоны, ноутбуки) у него и коллег, и теперь трём британским политактивистам нужно как минимум три тысячи фунтов, чтобы снова вернуться в цифровой мир.

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