Расстрелявший военнослужащих в Забайкалье с детства мечтал служить в армии

На территории военной части 54160 в посёлке Горный Забайкальского края 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов внезапно открыл огонь на поражение по своим сослуживцам. По последним данным погибли 8 человек, среди которых два офицера. Стрелка удалось скрутить и задержать, он передан военной полиции.

KP.RU удалось узнать, что расстрелявший сослуживцев Рамиль Шамсутдинов с детства мечтал служить в армии. Еще мальчишкой он пять лет подряд каждый год приезжал на смены в военно-патриотический лагерь "Патриот", где участвовал в спортивных турнирах, пейнтбольных поединках, проходил занятия строевого смотра, а также был участником тактических игр «В тылу врага».

13-летний Рамиль Шамсутдинов рассказывал в то время журналистам о своей заветной детской мечте - стать военным. Вероятно, что страсть к службе к сыну передалась от его отца Салима, который является ветераном МВД.

- Я приезжаю в этот лагерь пятый год. Здесь всегда всё хорошо организовано, ещё красивая природа. За эти годы я приобрёл много друзей из разных районов, с ними потом поддерживаю отношения. С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище, - рассказывал Рамиль ИА "Тюмень медиа" в 2013 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/740136" frameborder="0"></iframe> Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

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