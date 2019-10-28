Трамп убил главаря «Исламского государства» «как собаку» и поблагодарил Россию за помощь

У каждого президента США перед новым сроком должен быть свой блокбастер в прямом эфире. У переизбиравшегося Барака Обамы это была ликвидация «террориста номер один» Усамы бен Ладена в 2011 году, а у переизбирающегося Дональда Трампа - убийство на севере Сирии лидера «Исламского государства» (запрещено в РФ. - Ред.) Абу Бакра аль-Багдади. Как и предшественник, глава Белого дома опубликовал фото, на котором он с ближайшим окружением наблюдает за ходом спецоперации. Тогда госсекретарь Хиллари Клинтон под впечатлением прикрывала рот рукой, у Трампа же никаких женщин и эмоций. На фото вместе с ним сидят вице-президент Майк Пенс, советник президента по нацбезопасности Роберт О’Брайен, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли. На столе - ноутбуки, бумаги, стационарные телефоны и разноцветные кабели для подключения к интернету.

Трамп опубликовал снимок, на котором высшее руководство США наблюдает за ходом спецоперации.Фото: REUTERS

Дело было в субботу, а подробности продолжают всплывать и всплывать. По данным газеты The New York Times, выход на террориста стал возможным после задержания и допроса одной из его жен и посыльного летом этого года. А агентство Reuters утверждает, что все произошло благодаря слежке за его ближайшим помощником. Его заметили на рынке в Идлибе и таким образом выявили и дом главаря. Еще один общий штрих с операцией-2011: во время штурма жилища бен Ладен прятался от «морских котиков» за женщиной, аль-Багдади - за собственными детьми.

- Он привел к гибели трех своих детей. Он погиб как собака и трус. Он был безбожным животным, - кратко и не без пафоса сообщил сам Трамп, добавив, что тот завел их в тупиковый тоннель и взорвал там пояс смертника. Тела завалило обломками, а установить личность игиловца помогла экспертиза ДНК. Еще оставшиеся 11 детей переданы неким людям на попечение.

По последним данным, останки аль-Багдади доставили на американскую базу в Ираке Айн эль-Асад. Ранее CNN предполагал, что их выбросят в море. Как и в случае с Усамой. По словам советника по нацбезопасности Роберта О’Брайена, от трупа «избавятся подобающим образом».

Посетители кафе в столице Ирака смотрят новости о ликвидации Абу Бакра аль-Багдади.Фото: REUTERS

Президент США также поблагодарил за помощь в операции Россию, Турцию, Сирию, Ирак и курдских ополченцев.

- Россия отлично повела себя, - объявил он, поясняя, что наша страна пропустила американские вертолеты над контролируемой ею территории Сирии. Не зная при этом об их миссии.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Как оказалось, у Минобороны России другое мнение на сей счет.

- Нам неизвестно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции, - заявил в воскресенье официальный представитель министерства генерал-майор Игорь Конашенков. - Минобороны не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади...Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождает обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе.

А в Кремле отметили, что в случае подтверждения информации Вашингтона можно говорить о вкладе Трампа в борьбе с терроризмом.

- Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать, - сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - И если действительно эта информация подтверждается о ликвидации аль-Багдади, то в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Трампа уже взъелись в Конгрессе за то, что о ликвидации злодея там узнали, как говорится, из газет.

- Палату представителей необходимо проинформировать об этом рейде, о котором были заранее извещены русские, но не руководство Конгресса, и относительно общей стратегии администрации в регионе, - подчеркнула спикер нижней палаты Нэнси Пелоси.

- Мы хотели уведомить, но решили этого не делать, потому что в Вашингтоне столько утечек, сколько я никогда не видал, - ответил на это президент.

И вот это уже точно правда. Со «сливами» до него еще никому так не везло.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Константин КОСАЧЕВ, глава Комитета Совета Федерации по международным делам:

«Смущает частая ликвидация»

- Любой факт ослабления террористического интернационала можно только приветствовать. Однако в данном случае смущает, во-первых, предыстория (аль-Багдади провожали в последний путь уже минимум пять раз) и, во-вторых, понимание того, что противодействие терроризму - это значительно более сложная задача, чем физическое уничтожение его лидеров, даже самых непримиримых. И решение этой задачи, помимо точечных операций, подразумевает сопряжение сил в поле, отсечку финансовых источников и противодействие распространению идеологии экстремизма. А это уже - командная работа, а не удел отдельных стран, тем более когда расчет явно сосредоточен на популяризации собственных действий, а не на решении конечных и общих задач.

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