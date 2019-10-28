Сергей Белоголовцев: «Спартаку» нужен сумаcшедший тренер

Актер и телеведущий Сергей Белоголовцев поделился своим мнением о первой победе «красно-белых» при руководстве Доменико Тедеско.

- Насколько для вас был неожиданным вчерашний результат матча?

- Если честно, неожиданный счет, но победа меня не удивила. Казалось, что «Спартак» может выиграть. С таким разгромным счетом – наверное, нет, но у меня было ощущение, что «красно-белые» готовы к первой победе с новым тренером.

- После назначения Тедеско было много разговоров по поводу его кандидатуры.

- «Спартак» такая команда, что по поводу любого тренера всегда возникают вопросы, жаркие дискуссии. Кто-то страшно недоволен, кто-то – наоборот. Памятуя о том, что Каррера выиграл для нас чемпионат, я отнесся спокойно. Возможно, для «красно-белых» это был правильный шаг. Горящий, сумасшедший наставник, который будет взбадривать команду, разгонять, заряжать своей энергией, каким был Каррера, например. Массимо мне в этом смысле очень нравился своим неравнодушием. Понятно, что все тренеры неравнодушные, но, для «Спартака» тогда и сейчас нужна какая-то встряска, легкое безумие.

- Вчерашний рисунок игры, счет, и то, как сложился матч – это случайность? Или Тедеско успел за столь короткий срок хорошо подготовить команду?

- Результат, на мой взгляд, по счету не слишком закономерный. Будем откровенны, «Спартаку» повезло и в первом, и во втором тайме. Особенно когда залетело все. Мне кажется, почерк уже виден. Сейчас для «Спартака» такая игра с тем набором игроков, что у него есть, стиль быстрой контратаки, как раз хорош. Думаю, что Тедеско не мог не приложить к этому руку. Бакаев в центре, например, очень правильное решение, которое было не то что очевидным, но желаемым лично мною.

- По поводу состава. Много изменений произошло. Остался на замене Шюррле. Что значит такая ротация состава?

- Шюррле переработал, поэтому его оставили в запасе. Думаю, он еще не вошел в свою боевую форму. Тренеру всегда виднее, кто больше готов, а кто меньше. Например, я с пониманием отнесся к тому, что Зобнин не вышел с первых минут. Потому что человек очень устал, он настолько переел футбола, что, возможно, ему надо было начинать не в старте, а выходить на замену. Мне кажется, наставнику всегда видней. Из того, кто здоров, кто у него в обойме, он всегда выбирает тех, кто лучше готов на эту минуту и кто является лучшим проводником той стратегии, которую он выбрал. У меня к составу нет вопросов.

- Видели реакцию игроков после забитых мячей, как они подбегали к тренерской скамейке, как все радовались. Давненько не было видно у «Спартака» таких эмоций после забитых мячей. Это о чем-то может говорить?

- Настрой был запредельный с самого начала. «Спартаку» нужно было выигрывать обязательно этот матч. Чтобы взбодрить себя, болельщиков как-то успокоить. Эти эмоции – я в них не вижу ничего особенного. Но они для меня очень приятные.

- Может быть, они означают, что за столь короткий срок Тедеско успел настолько понравиться игрокам, что забитые мячи вызывают такие эмоции, что они бегут к тренеру и празднуют вместе с ним?

- Наставник сам вел себя подобным образом. Он выбегал на поле, получил желтую карточку за то, что вмешивался в игру. И игроки не могут этого не видеть. Они заряжаются от него бурным выражением эмоций. На мой взгляд, это очень хорошо.

- Какие-то выводы можно сделать после этого матча?

- Конечно, нельзя. Первая игра с «Рубином» при Тедеско не сложилась. Во втором матче несмотря на счет - тоже всё неоднозначно. Понимаю, что «Спартак» всегда в центре внимания, как никто другой. И всем хочется уже начать рассуждать о чем-то. Но еще рано, посмотрим, что дальше. То, что тренер неравнодушный, молодой и обученный, у него есть свое видение – это уже очень сильно обнадеживает. Потому что при предыдущем наставнике я лично не понимал, в какой футбол играет команда. Да, Кононов декларировал возрождение спартаковского духа и стиля, этого всего не было видно. Если я и замечал это, то как-то выборочно, это не было системно. У нового наставника «красно-белых» есть свое видение, свое понимание игры. И те футболисты, которые есть у «Спартака» отлично вписываются в систему Доминико Тедеско.