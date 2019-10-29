Крышевал азартные игры, угон автомобилей, захват земли: в чем обвиняют вора в законе Олега Раменского

В июле этого года в Подмосковье, прямо в своем загородном особняке, был задержан известный меценат Олег Медведев. Впрочем, раньше, до смены фамилии в паспорте, 55-летний мужчина прославился не только своими благотворительными проектами и дружбой со звездами спорта, эстрады, кино. В 90-е все знали Медведева как вора в законе Олега Шишканова. Он же Шишкан. Он же Олег Раменский. В СМИ его открыто называли боссом раменской ОПГ.

Многие считали, что сейчас Медведев-Шишканов от дел уже отошел. Однако, по версии следствия, это совсем не так. Ему предъявили обвинение по статье «занятие высшего положения в преступной иерархии» (с весны 2019 года за это могут дать от 8 до 15 лет), начали раскручивать старые дела, к которым может иметь отношение Шишкан.

Одно из самых громких - таинственное исчезновение в 2012 году директора агрохолдинга Татьяны Сидоровой и ее семьи. Четыре человека бесследно пропали из дома Сидоровой в деревне Малахово, полы в нескольких местах были заляпаны кровью.

В итоге не нашли ни Сидоровой с близкими, ни преступников. В общем, висяк. И вдруг спустя семь с лишним лет задерживают предполагаемых убийц из окружения Шишкана и самого авторитета. А на прошлой неделе криминалисты после 12 дней раскопок на заброшенном карьере в Раменском районе нашли тела. Останки 52-летней женщины, ее мужа, сына и сестры лежали на глубине четырех метров.

Олег Шишканов (снимок сделан в конце 90-х). Он же Шишкан. Он же Олег Раменский. Он же Медведев. Фамилию сменил официально, когда легализовал бизнес и занялся благотворительностью. Фото: ИА «Прайм-Крайм»

ТЕНЕВОЙ АКЦИОНЕР

О том, что Сидорова и ее бизнес связаны с Шишканом, в самом Раменском знали все. Когда-то Татьяна Сидорова работала бригадиром на ферме совхозе «Раменское». А в 2002-м неожиданно для многих выставила свою кандидатуру на пост главы кооператива. Хозяйством еще с 80-х руководил Иван Григорьевич Быстров. Как говорят, классический «красный директор». А вот Сидорову как свою, поднявшуюся с рядовых должностей, многие члены общего собрания поддержали. Но не все.

- К тем, кто поддерживал Быстрова, приходили люди из криминала, - рассказывает раменский бизнесмен Олег Злотников, который когда-то работал под началом Сидоровой. - Агитировали за Сидорову. Был там такой Сергей Бубенцов, например. (По оперативным документам 90-х, входил в бригаду некоего Чертова, которая, в свою очередь, была частью большой группы, собранной Шишканом. - Авт.).

Выборы Сидорова выиграла. Хотя всем было очевидно, что пришла к власти в том числе благодаря местным бандюкам.

А потом начались стремительные реформы. Сельхозкооператив стал закрытым акционерным обществом, а вместо обещанных перед выборами земельных паев в несколько га бывшим совхозникам раздали по 5 тысяч рублей. В итоге основные пакеты акций нового ЗАО «Племзавод «Раменское» оказались у четырех крупных акционеров.

- Это Татьяна Сидорова, ее муж Владимир Кремнев, Надежда Шкутко и некий Егор Есин, водитель Шишкана, - говорит Олег Злотников.

По имеющейся информации, законник Олег Шишканов через доверителя владел 30% акций «Племзавода «Раменское». Хотя это нигде открыто не светилось.

Олег Злотников - раменский предприниматель. Признается, что сам платил крыше, чтобы относительно спокойно работать.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРЕДИТЫ И КИПР

Бывшие сотрудники племзавода рассказывают, что хозяйство постепенно шло в пике, копились долги. Говорят, уже в 2010-м бывший совхоз мог бы благополучно обанкротиться. Но ему вдруг начали давать огромные кредиты. По одной версии, здесь посодействовали связи мужа Сидоровой Владимира Кремнева, когда-то работавшего в Минатоме. По другой - помог тайный акционер Шишкан.

На строительство фермы с тремя коровниками (буренок везли из Голландии) и теплицы по выращиванию роз агрохолдинг кредитовали на 4,6 миллиарда рублей.

Мы доехали до построенной на эти деньги фермы. Это несколько ангаров со стенами толщиной в один металлический лист и незастекленными окнами. Как здесь импортные коровы должны были зимой выживать, черт его знает...

Словом, на миллиардные расходы все это совсем непохоже. Куда делись деньги? Местные судачат, что в ту пору у Сидоровой и Шкутко появилась недвижимость на Кипре. Хотя на фоне вбуханных в племзавод банковских миллиардов это все мелочи. Считается, что выводить кредитные деньги в заграничные офшоры Сидоровой тоже усиленно помогали люди из криминала.

ЗОЛОТЫЕ УЧАСТКИ

По официальной версии следствия, Олег Шишканов заказал убийство Сидоровой из-за земли. Якобы она отказалась передать ему некие участки.

- Это как раз те поля, на которые в августе сел самолет (в пассажирский «Аэробус» компании «Уральские авиалинии» при взлете в аэропорту «Жуковский» врезалась стая чаек, вышли из строя оба двигателя, пилотам пришлось садиться прямо в поле, чудом никто не погиб. - Авт.). Я думаю, этот генплан криминал продавил в местной администрации под себя, - говорит Олег Злотников. - На строительстве можно было заработать миллиарды. Как я полагаю, Сидоровой предложили отдать эти земельные участки.

По словам Злотникова, раньше подобные дела уже проворачивались. Но с более мелкими участками.

На этот раз, получается, Сидорова наотрез отказалась. И ее убили.

Кстати, дома на землях племзавода так и не построили. Областное начальство, очевидно, коррупционный и безграмотный генплан застройки Раменского зарубило.

После исчезновения Татьяны Сидоровой агрохолдинг с фермами и теплицами признали банкротом и продали с молотка.

Говорят, Сидорову к власти привел криминал. Но в итоге эти связи и сыграли роковую роль в ее судьбе. Фото: Пресс-служба администрации Раменского района

КРИМИНАЛЬНЫЕ РАЗБОРКИ

Олег Шишканов - коренной раменский. В 1982-м он получил 10 лет за убийство. Вернулся на волю уже после развала Союза. В 1992-м был коронован в воры в законе. А затем ему удалось подмять под себя многие более-менее крупные группировки Раменского, в том числе на какое-то время даже мощную Люберецкую ОПГ.

- В Раменском, Люберцах и Жуковском в середине 90-х оставались бригады, которые не подчинялись Шишкану, но их интересы постоянно пересекались с интересами его людей, поэтому война была неизбежна, - рассказал «КП» один из бывших оперативников подмосковного РУБОПа. - Например, имевший отношение к криминалу предприниматель Владимир Валиулин (Маугли) через свою фирму отмывал деньги под видом утилизации мусора из Москвы. Его проект заинтересовал бригадиров, которые работали на Шишкана. Валиулин согласился делиться с вором в законе, но вскоре по его приказу был убит один из приближенных Шишкана.

Дальше началась кровавая мясорубка, в которой убиты Валиулин, двое авторитетов из ближайшего окружения Шишкана и лидер «независимой» раменской группировки Сергей Мартынов.

- У Мартынова было около 30 бойцов, которые крышевали большую часть торговли в Раменском и занимались «мусорными» проектами, - говорит наш собеседник. - Кому весь этот «бизнес» достался после расстрела Мартына, догадайтесь сами.

- У нас в районе криминал всегда плотно контролировал незаконную добычу нерудных материалов, - продолжает бывший зам покойной Татьяны Сидоровой Олег Злотников. - Существовали незаконные разработки песка и торфа. И даже на территории племзавода такие места были. Рано утром приезжали машины, грузили чужой песок, увозили. Чистое воровство. Это все курировал помощник Шишкана, уголовный авторитет по кличке Камыш, Камышин Слава (несколько лет назад его нашли повешенным в квартире. - Авт.). Он бравировал тем, что часть полученных с продажи песка денег напрямую заносил в наше УВД.

У самого Злотникова тоже уже много лет песочный бизнес. К нему по Москве-реке привозят песок по оптовым ценам, которым Злотников торгует в розницу.

- Я тоже этим бандитам за крышу платил. Как все, - признается бизнесмен.

КОРОЛЕВСКИЙ САЛЮТ

Еще в 90-е Шишканов, страстный фанат футбола, начал финансировать раменский «Сатурн», который на тот момент барахтался в нижних дивизионах. В итоге команда 12 лет отыграла в Премьер-лиге. Денег на спорт Олег Шишканов не жалел. В команде регулярно появлялись легионеры, переманивались игроки московских клубов. На закрытых вечеринках общался с известными артистами. Поэтому вовсе не случайно, что после ареста Олега Шишканова письмо в его защиту подписали знаменитости: футбольные тренеры Валерий Газзаев, Юрий Семин и Виктор Онопко, певцы Валерий Меладзе, Александр Серов и Любовь Успенская. Многие действительно знали его как мецената.

Не менее тесные связи у Олега Шишканова были и в городской администрации, и среди здешних силовиков.

- Негласно считалось, что он король города и района. Выше администрации, милиции. Эти все с ним старались дружить, - анонимно рассказывает один местный житель. - Ну как вам, например, такое? Несколько лет назад Шишканов отмечал день рождения. И в его честь на центральной площади города, куда выходят окна силовых ведомств, устроили салют. Очень уважаемый он в городе человек... Хотя все всегда знали, чем он занимался. В нашем Раменском 90-е растянулись на 30 лет...

Сам Олег Медведев (Шишканов) все обвинения в свой адрес отвергает.

- Я даже не понимаю, в чем именно меня обвиняют, - говорил меценат в Басманном суде, куда его привезли арестовывать. - Я сам себя не хвалю, но у меня ни офшоров, ни особняков на Рублевке. Команду «Челси» я тоже не покупал. Я не пилил бюджеты. На меня наводят напраслину...

«Комсомолка» следит за развитием событий.

В этом карьере бандиты закопали тела Татьяны Сидоровой и ее родных. Нашли их только спустя семь лет.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ОФИЦИАЛЬНО

- С 1992 года Олег Николаевич Медведев координирует действия преступных групп, - заявил старший следователь по особо важным делам СК РФ, генерал-майор юстиции Валерий Хомицкий в суде во время ареста Шишканова. - Участвует в разделе сфер влияния и преступных доходов, создает условия для преступлений и сращивания интересов преступного мира и должностных лиц. Также Медведев осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридических лиц, получает доходы от незаконных азартных игр, проституции, оборота наркотиков, угона автомобилей. Более 20 лет он занимает высшее положение в криминальной иерархии, имеет статус вора в законе.

Сейчас Медведев-Шишканов находится в СИЗО «Матросская Тишина» под арестом пока до 12 декабря. Следствие по его делу продолжается.

КОММЕНТАРИЙ ПОДПОЛКОВНИКА МИЛИЦИИ

Между Дедом Хасаном и Рудиком Бакинским

- В 90-е Шишкан был, я думаю, в десятке главных авторитетов, с чьим мнением считались, - рассказал «КП» подполковник милиции в отставке Михаил Игнатов, который в 90-е был начальником отделения 5-го отдела ЦРУБОПа (Центральное региональное управление по борьбе с организованной преступностью). - В том числе на воровских сходках. В Раменском и соседних городах он сумел объединить вокруг себя большое количество бригад. Потом начал активно общаться со звездами спорта и эстрады, стал меценатом - создал свой футбольный клуб.

Шишкан стоял на оперативном учете, за ним пристально наблюдали. Во второй половине 90-х началась война за сферы влияния между ворами в законе Дедом Хасаном (Аслан Усоян) и Рудиком Бакинским (Рудольф Оганов). Шишкан тогда поддерживал последнего. Но в 99-м Рудика расстреляли в кафе, на самого Шишканова было совершено покушение (киллер погиб, прикрепляя к «Мерседесу» авторитета бомбу. - Авт.), и он быстро покинул страну.

По некоторым данным, следующие десять лет Шишкан скрывался в Испании. Вернулся в 2009-м - на похороны Япончика (Вячеслав Иваньков). Если вернулся, значит, все вопросы с Дедом Хасаном были закрыты. Вообще он на каком-то этапе ударился в коммерцию, в легальный бизнес. В том смысле, что через своих доверенных становился акционером различных предприятий. С той же покойной Татьяной Сидоровой он ведь де-юре был бизнес-партнером.