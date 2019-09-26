Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана

СЕГОДНЯ 16:17 2019-09-26T16:49:37+03:00

СК и МВД подозревают их в вымогательствах, убийствах, хранении огнестрельного оружия и других преступлениях [видео]

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет России совместно с министерством внутренних дел задержал восьмерых участников банды бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество не позднее 2010 года и возглавил его. Наравне с другими участниками группировки он занимался убийствами, вымогательствами и хранением огнестрельного оружия. Сайт kp.ru писал, что в числе жертв Медведева депутат заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяна Сидорова и члены ее семьи.

Главаря бандформирования задержали 15 июля 2019 года, теперь же за решеткой оказались его сообщники - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

"Пять фигурантов уголовного дела, в том числе Медведев (Шишканов), ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще 4 соучастников", - сообщается на сайте СК.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734368" frameborder="0"></iframe> МВД России опубликовало видео задержания одного из подозреваемых по делу Шишкана.

ИСТОЧНИК KP.RU