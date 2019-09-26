2019-09-26T16:49:37+03:00
Происшествия

Задержаны восемь участников банды криминального авторитета Шишкана

СК и МВД подозревают их в вымогательствах, убийствах, хранении огнестрельного оружия и других преступлениях [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изъятое у сообщников Шишканова оружиеИзъятое у сообщников Шишканова оружиеФото: Следственный комитет России
Изменить размер текста:

Следственный комитет России совместно с министерством внутренних дел задержал восьмерых участников банды бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По версии следствия, Шишкан создал преступное сообщество не позднее 2010 года и возглавил его. Наравне с другими участниками группировки он занимался убийствами, вымогательствами и хранением огнестрельного оружия. Сайт kp.ru писал, что в числе жертв Медведева депутат заксобрания Раменского района Подмосковья Татьяна Сидорова и члены ее семьи.

Главаря бандформирования задержали 15 июля 2019 года, теперь же за решеткой оказались его сообщники - Эдуард Харьков, Юрий Григорьев, Дмитрий Гусев, Дмитрий Барышников, Юрий Офицеров, Дмитрий Хламкин, Лоретис Виткаускас и Михаил Коровин.

"Пять фигурантов уголовного дела, в том числе Медведев (Шишканов), ранее арестованы по ходатайству следствия. В ближайшее время судом также будет рассмотрено ходатайство следствия о заключении под стражу еще 4 соучастников", - сообщается на сайте СК.

МВД России опубликовало видео задержания одного из подозреваемых по делу Шишкана.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Актера из фильма "Шапито-шоу" избил московский таксист
В подвале у китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота
Эрдоган: при землетрясении в Стамбуле ранения получили восемь человек
Сервис "Юла" запускает истории для продвижения товаров и услуг
Администрация Гонконга начала первый политический диалог с жителями города
Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл проведет два дня в Самарской митрополии
Пассажирка решила проветрить самолет и открыла аварийный выход
Более 75% россиян не пользовались услугами фотографов последние два года
В Кремле рассказали о предложении Путина по РСМД
Путин направил жене Жака Ширака телеграмму с соболезнованиями
В России завели уголовное дело против ветерана латышского легиона СС
Гусман назвал смерть Жака Ширака печалью для всего мира
Александр Головин впервые включен в символическую сборную чемпионата Франции
В правительстве РВ утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах
Мошенник обхитрил замруководителя отдела московского СК
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на западе Турции