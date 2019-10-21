В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-21T14:49:23+03:00

Депутат Раменского заксобрания Татьяна Сидорова и члены ее семьи были похищены в 2012 году [видео]

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В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Олега Медведева, известного как Шишкан. Члены преступной группировки похитили депутата Раменского муниципального совета Татьяну Сидорову, ее мужа, сына и сестру еще в 2012 году.

Сайт kp.ru писал, что тогда в особняке бизнесвумен в Малахово нашли лишь кровавые следы ведущие к воротам. Больше женщину и ее родственников никто не видел.

Лишь в конце сентября 2019 года стало известно, что 53-летнюю Татьяну убили за отказ передать банде Шишкана земли агрохолдинга, которым она руководила. Тогда же задержали сразу восьмерых членов преступной группировки, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Следственная группа тщательно исследовала свыше двух тысяч квадратных метров земель возле одного из дачных массивов в Раменском районе. Максимальная глубина поисков составила 10 метров.

Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метровФото: Следственный комитет России.

Раскопки длились 12 дней, пока специалисты не обнаружили тела четырех погибших. Они были закопаны на глубине около четырех метров.

"У двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей", - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/739142" frameborder="0"></iframe> В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Шишкана.Речь идет про депутата из Раменского района Татьяну Сидорову и ее родных, похищенных и убитых еще в 2012 году

ИСТОЧНИК KP.RU