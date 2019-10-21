2019-10-21T14:49:23+03:00
Происшествия

В Подмосковье откопали тела четырех жертв банды Шишкана

Депутат Раменского заксобрания Татьяна Сидорова и члены ее семьи были похищены в 2012 году [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments10
В головах двух погибших обнаружили пулиВ головах двух погибших обнаружили пулиФото: Следственный комитет России
Изменить размер текста:

В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Олега Медведева, известного как Шишкан. Члены преступной группировки похитили депутата Раменского муниципального совета Татьяну Сидорову, ее мужа, сына и сестру еще в 2012 году.

Сайт kp.ru писал, что тогда в особняке бизнесвумен в Малахово нашли лишь кровавые следы ведущие к воротам. Больше женщину и ее родственников никто не видел.

Лишь в конце сентября 2019 года стало известно, что 53-летнюю Татьяну убили за отказ передать банде Шишкана земли агрохолдинга, которым она руководила. Тогда же задержали сразу восьмерых членов преступной группировки, и дело сдвинулось с мертвой точки.

Следственная группа тщательно исследовала свыше двух тысяч квадратных метров земель возле одного из дачных массивов в Раменском районе. Максимальная глубина поисков составила 10 метров.

Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метров Фото: Следственный комитет России.

Осматриваемая территория составила более 2 тысяч квадратных метровФото: Следственный комитет России.

Раскопки длились 12 дней, пока специалисты не обнаружили тела четырех погибших. Они были закопаны на глубине около четырех метров.

"У двух из них в области головы обнаружены пули. По изъятым человеческим останкам и пулям назначены все необходимые экспертные исследования, в том числе направленные на установление причин смерти людей", - сообщается на сайте Следственного комитета России.

В Подмосковье нашли тела четырех жертв банды Шишкана.Речь идет про депутата из Раменского района Татьяну Сидорову и ее родных, похищенных и убитых еще в 2012 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Телеведущий Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннеса
В Минтруда прокомментировали сообщения о массовых сокращениях в России
Защита Ассанжа просит отложить слушания на три месяца
Айсен Николаев лидирует в медиарейтинге губернаторов ДФО
Лавров заявил о необходимости вписать курдов в конституцию Сирии
Авиадиспетчеров поздравили коллажем со сгоревшим Superjet-100
Минкульт Украины извинился за выступление хора Веревки и «Квартала 95»
Специалист назвала альтернативу антибиотикам
В Египте найдены десятки неизвестных саркофагов
Сбербанк снизит ставку по ипотеке на покупку жилья с эскроу до 1%
В Лувре рассказали, почему «Мона Лиза» не приедет в Россию
На второй день Всемирных военных игр Россия завоевала 16 медалей
Песков переадресовал в Минобороны вопрос о сбое на учениях "Гром-2019"
Младенцев предлагают освободить от платы за вывоз мусора
В Сирии остались без охраны 12 тюрем с боевиками
Дочь Валентины Талызиной рассказала из-за чего актриса попала в больницу
Рой Кин недоволен игроками «Манчестер Юнайтед»