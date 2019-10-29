Муж Лолиты требует миллионные гонорары за подробности семейной жизни с певицей

Сегодня в мировом суде должно было состояться предварительное слушание по делу о разводе Лолиты с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым. Молодой муж певицы (ей - 55, ему - 44) после девяти лет брака подал иск, хотя они как бездетная пара могли развестись через ЗАГС, без шума и пыли. И при этом сам на заседание не явился.

- Все это наводит на мысли, что Иванов неслучайно решил сделать бракоразводный процесс публичным, - рассказал kp.ru адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артистки. - Сейчас ему поступают предложения от различных так-шоу, и у нас есть информация, что он запросил баснословные гонорары. За сумму, которая исчисляется в миллионах, Иванов собирается на всю страну рассказать подробности их семейной жизни с Лолитой. Поэтому ему и нужна вся эта шумиха с разводом - видимо, для него это способ заработка.

Адвокат Сергей Жорин.Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам юриста, развод через суд применяется в крайнем случае, когда один из супругов избегает похода в ЗАГС. Именно эту причину Дмитрий Иванов и указал в своём исковом заявлении.

- Но с нами никто не связывался и не предлагал развестись! - уверяет Жорин. - В этом случае Лолита с радостью бы согласилась. В какой-то момент, мы сами, заподозрив неладное, стали мониторить сайты судов и увидели назначенное заседание. Лолита о своём разводе узнала из интернета! И теперь мы подаём встречный иск - о признании брака фиктивным. У нас появились доказательства, что изначально Иванов не собирался строить семейную жизнь с артисткой. Это и снятие им денег с ее счетов, и многое другое - разглашать до суда мы не можем. Но если Дмитрий пойдёт по телеканалам, мы вынуждены будем предать огласке, каким он был супругом - пусть страна знает правду.

При этом Лолита все еще переживает из-за развода - по словам адвоката, она очень подавлена и с трудом отыгрывает концерты.

- У Лолиты с мужем составлен брачный контракт, поэтому делить имущество они не должны. Однако, мы не исключаем, что Иванов попробует это сделать, - ответил адвокат. - Мы к этому готовы и будем оспаривать.