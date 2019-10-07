"Ольга тоже хорошо зарабатывает": муж Лолиты завел любовницу, когда еще жил с певицей

Всплыли неожиданные подробности развода Лолиты Милявской и ее молодого мужа Дмитрия Иванова, с которым артистка прожила девять лет. Оказывается, истинной причиной расставания певицы и тренера по сквошу стала другая женщина.

Дмитрий Иванов встречается с владелицей косметологической клиники по имени Ольга Кулиева. Парочку заметили на свадьбе общего друга в Литве. 44-летний спортсмен буквально глаз не сводил с новой пассии. Они ворковали, как голубки, и не сводили друг с друга влюбленных глаз.

Знакомые Димы и Оли утверждают, что тренер начал отношения с ней, когда еще жил с Лолитой, пишет "СтарХит". Кулиевой около 40 лет, у нее есть дочь. Девочке исполнилось 14.

Муж Лолиты завел любовницу, когда еще жил с певицей. Фото: facebook.com/Ольга Кулиева

Ольга работает косметологом. Она родом из Белоруссии. В свободное время женщина увлекается поэзией, часто публикует стихотворения собственного сочинения в соцсетях.

Поговаривают, что Дмитрий живет за счет Кулиевой, так как та неплохо зарабатывает. Ольга свой роман не афиширует. Дмитрий тоже не делится снимками с избранницей.

Сама Лолита эмоционально отреагировала на новость об измене. "Что могу сказать? Прекрасно! Прекрасно сидят на нем вещи, купленные мной, и часики блестят, подаренные мной в Нью-Йорке... Наверное, и свадебная цепочка на месте и трусы, купленные тоже мной. Девушка симпатичная, ничего не скажешь, наверное, и богатая! Поздравляю новую «жертву». Честно, для меня это не сюрприз, я - женщина взрослая, умная", - заметила звезда.

Дмитрий Иванов встречается с владелицей косметологической клиники по имени Ольга Кулиева. Фото: facebook.com/Ольга Кулиева

Напомним, в июле Лолита Милявская опубликовала пост, в котором рассказала о расставании с 44-летним фитнес-тренером Дмитрием Ивановым. "Мы с Димой решили, что наступила пора расстаться. Мы очень ровно стали относиться друг к другу в последнее время. Чтобы не превратиться в людей, постоянно выясняющих отношения, это выход! ", - заявила Лолита Милявская в своем блоге.

Она отметила, что нашла в себе силы справиться с ситуацией: "У меня был замечательный «молодой» муж целых девять лет. Я ему желаю всего самого лучшего совершенно искренне. Честно, переживала неделю, а потом плюнула. Горжусь его смелостью, ведь мог бы остаться и терпеть меня всю жизнь".