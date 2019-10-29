Внук Янковского удивительно похож на молодого Василия Ланового

Имя Ивана Янковского который день на слуху. После выхода фильма "Текст", в котором 28-летний сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры сыграл пылкого любовника Кристины Асмус, о харизматичном красавце, похоже, только и говорят. Его сравнивают со звездами Голливуда и секс-символами отечественного кинематографа.

Ивана Янковского буквально разрывают репортеры и телеведущие, а его блог атаковали поклонницы. Девушки пишут ему слова любви и восхищения. Некоторые даже сравнивают молодого человека с актером Василием Лановым. Не секрет, что 85-летний супруг Ирины Купченко в молодости был завидным красавцем. А уж о его романах по сей день ходят легенды.

И действительно, глядя на фото Янковского и Ланового диву даешься. Ну просто одно лицо: породистый нос с горбинкой, волевой подбородок, скулы. Овал лица одинаковый. Даже прически совпадают. Легкая небрежность в волосах добавляет артистам особого шарма.

Пока Иван никак не отреагировал на свою схожесть с Василием Семеновичем. Наследник Олега Янковского отличается скромностью и не ходит по светским тусовкам. "Я люблю сидеть дома, читать книги (в последнее время в основном по профессии), смотреть фильмы, играть в видеоигры, ездить в путешествия, ходить в театр. И мне отлично так живется... Мне хорошо в моем мире. Таком, какой есть", - признавался актер.

ivanfilippovich Спасибо Ивану за приглашение и за такие важные мысли и ощущения от картины

Кстати, выбором профессии он обязан своей маме Оксаны Фандере. Именно она в свое время поставила ему ультиматум - либо он заканчивает школу и идет в кино, либо идет в армию. В итоге наследник решил сдать экзамены в студию МХАТ, но провалился. Зато поступил на актерский факультет в ГИТИСе, однако потом перевелся на режиссуру. И теперь Иван очень благодарен родителям за то, что направили его по стезе киноискусства.

Говоря о съемках в "Тексте", Янковский отмечал, что откровенное видео было снято лишь с пятого дубля. "Мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз». И так было пять дублей", - заявил Иван в эфире шоу "Вечерний Ургант".

Артист отметил, что снимал пикантное видео с Кристиной Асмус сам. "Выпили вина, чокнулись и давай снимать. И это всегда очень смешно. Потому что режиссер говорит вам: «Ну давайте!» и уходит чай пить за дверь. И вот ты здесь, и она здесь, и надо тебе все это снимать. И вроде бы у нее муж есть, там, в жизни, и он все увидит. Это стремно, на самом деле. Но я понимал: либо в это должны поверить, либо это бессмысленно делать", - делился он с peopletalk.ru.