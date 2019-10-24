"Меня это реально поразило": Ксения Собчак пришла в восторг от обнаженной Кристины Асмус

Ксения Собчак не смогла сдержать эмоций после просмотра фильма "Текст", в котором снялась Кристина Асмус. В картине есть кадры, в которых супруга Гарика Харламова предстает обнаженной. Телеведущая восхитилась постельными сценами с актрисой.

"В этом фильме самое ценное и самое офигительное, по моему мнению, это секс-сцены. Так раскрепощенно секс у нас никто не снимает. Меня это реально поразило", - заявила Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!", главным героем которого стал актер Александр Петров.

asmuskristina Кристина Асмус сверкнула задом

По его словам, откровенные кадры снимались не ради клубнички, а для того, чтобы было видно хитросплетение сюжетной линии. Примечательно, что постельную сцену с участием Ивана Янковского и Кристины Асмус, в которой актриса впервые полностью обнажилась, для натуральности снимали без прикрас. Режиссер Клим Шипенко показал настоящее "хоум видео", которое может оказаться в мобильнике любого.

Жена Гарика Харламова заверила, что пикантную сцену они отсняли за один дубль. По словам Асмус, она сильно переживала по поводу предстоящей "голой" съемки, но полностью доверилась режиссеру, понимая, что это всего лишь часть ее профессии.

А вот Иван Янковский ранее отметил, что во время съемки смелой сцены были некоторые сложности. Его партнерша не могла расслабиться, поэтому ему приходилось с ней много говорить и успокаивать Кристину.