"Пострадала из-за чужого секса": откровенное видео с Кристиной Асмус больно ударило по Ксении Собчак

Новый выпуск Ксении Собчак чуть не заблокировали на Youtube из-за постельных сцен с актрисой Кристиной Асмус. Телеведущая пожаловалась, что пикантное видео с супругой Гарика Харламова алгоритм определил как фильм для взрослых и отнес отнес к категории "почти порно". Поэтому новая передача не попала ни в "тренды", ни во вкладку "рекомендованное".

Героем недавнего выпуска шоу "Осторожно, Собчак!" стал актер Александр Петров. Он дал очень откровенное интервью телеведущей. Одной из тем, которую обсудили Ксения и Александр, стал фильм "Текст". Петров снялся в картине вместе с Иваном Янковским и Кристиной Асмус. При этом актриса ради заветной роли впервые предстала перед зрителями абсолютно обнаженной. По сценарию фильма у героев Асмус и Янковского случается бурный секс, который был снят очень смело для российского кинематографа.

В ходе интервью Собчак восхитилась постельными сценами с Кристиной. А для большей убедительности украсила эротическими кадрами и свое шоу. Знаменитость надеялась на высокие рейтинги передачи. Но ее мечтам не суждено было исполниться.

Удивившись низким просмотрам, Ксения обратилась к менеджеру YouTube, который и объяснил ей суть проблемы. Алгоритм платформы перестал рекомендовать видео из-за слишком откровенных эпизодов фильма "Текст". В итоге в том, что передачу плохо смотрят, ведущая обвинила Кристину Асмус, а точнее - ее обнаженную грудь.

Проект Ксении Собчак чуть не пострадал из-за прелестей Кристины Асмус.Фото: Борис КУДРЯВОВ

"Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус... В фильме «Текст» мне больше всего понравилось, как откровенно сняты сцены секса. Ну, чтоб было понятно о чем я, поставили отрывок. Коротенький. С утра, разбалованная своими подписчиками, я жду, как обычно топ-трендов просмотров. Смотрю: трендов нет, жиденькие 600 тысяч просмотров на таком хитовом материале....", - посетовала Собчак.

Меж тем в Сети шутят, что единственный, кому фильм "Текст" точно не надо смотреть, так это Гарику Харламову. Но муж Кристины настроен решительно и заявил, что будет наслаждаться картиной на большом экране.

Напомним, Кристина Асмус ранее призналась, что постельная сцена, которую персонаж Ивана Янковского снимал на телефон, далась ей с трудом: "Было страшно. Раздеваться очень трудно. Я не знала, что Ваня там снимает...". В студии шоу "Вечерний Урганта" звезда также призналась, что очень волнуется, как на эти кадры отреагирует Гарик.

В свою очередь, Янковский сообщил, что откровенное видео было снято лишь с пятого дубля. "Мы сняли дубль и позвали Клима. Он говорит: «Ну, неплохо, давайте еще раз». Мы второй раз снимаем. Он: «Неплохо, хорошо, но давайте еще раз». И так было пять дублей", - заявил Иван.