«Частные мнения» филолога Гусейнова на государственные деньги

Преподаватель Высшей школы экономики Гасан Гусейнов оправдался за свои слова об «убогом и клоачном русском языке, на котором сейчас говорит и пишет эта страна» на Радио «Комсомольская правда». Дескать, его «частное мнение» не так услышали и исказили смысл. В защиту Гусейнова выступили и его руководители. Научный руководитель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Алексей Руткевич охарактеризовал выступление Гусейнова как «слишком эмоциональное и одностороннее». Но пояснил, что понимает, почему Гусейнова как филолога многое раздражает в современном русском языке. Декан факультета Михаил Бойцов пояснил, что Гусейнова неправильно поняли СМИ, признав, что в посте имелся «риторический перегиб». Но при этом подчеркнул, что о санкциях против Гусейнова речь не идет.

То есть опять журналисты «неправильно поняли». Тупые они какие-то, эти журналисты. Все время неправильно понимают лучших «людей со светлыми лицами». Или все же правильно? Вот вам выдержки из «частных мнений» профессора.

- А 2019 будет, стало быть, годом свиньи, по-латыни аннус порки. Ну, россияне привыкли и даже любят это дело, кажется.

- РФ сегодня - не просто источник прежних страхов, но и тотальное эстетическое лузерство - от сенаторов с платиновыми шашками до 86 процентов крымнашистов. Интересоваться Россией в этом контексте может ученый, любить ее - чокнутый или обезумевший экспат.

- Если судить по политическому поведению граждан РФ, то священным писанием для них является "История ВКП(б). Краткий курс". Без неё невозможно было бы понять торжества всей этой угрюмой и трусливой бестолочи.

- Даже в близком мне и бесконечно разделяемом праздновании дня смерти Сталина.

- Какое счастье, что я родину не люблю ни в каком виде.

- Современная Россия хороша и даже прекрасна только одним: отсюда пока еще можно уехать.

- Волки возлегли с козлами и породили эрэфийцев.

- Москва златоглавая, звон твоих мудей.

Оценили легкость слога, живость изложения, филигранное владение нюансами «настоящего» русского языка? Отдельный, конечно, вопрос, почему профессор, чьи эстетические чувства филолога так оскорбляет «эта страна», до сих пор в ней живет и зарабатывает, среди потомков сношений «волков с козлами», кряхтит, но терпит?

Но я сейчас даже не об этом. А о другом. ВШЭ (где преподает филолог Гусейнов) - это точно федеральное государственное высшее учебное заведение? Как-то сомневаюсь. Это ведь не свобода слова «частного мнения». Это совершенно четкое формирование гражданской (вернее, антигражданской) позиции взрослым опытным авторитетным педагогом у пестуемой им молодежи.

Странное у нас все-таки государство. Режиссеры на государственные деньги ставят спектакли и снимают фильмы ярко антигосударственного характера, профессора на то же госфинансирование учат студентов акциям протеста и презрению к своим стране и населению.

А чуть настоящее гражданское общество начинает этим возмущаться, ему на уши сразу вешают лапшу про «свободу слова» и что «не так поняли». Все мы поняли.

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Гасан Гусейнов объяснился, что его не так поняли (подробности)