2019-10-31T00:47:54+03:00
Общество

Америку пора делать русской

Если всю Южную Америку затрясло, а США с наведением порядка на этом своем «заднем дворе» не справляются, не шанс ли это для Москвы?
Никита ИСАЕВ@radio_kpдиректор Института актуальной экономики
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Из-за массовых протестов президент Чили отменил саммит АТЭС и конференцию ООНИз-за массовых протестов президент Чили отменил саммит АТЭС и конференцию ООНФото: REUTERS
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В Южной Америке совсем неспокойно. Трясет континент серьезно, и практически повсеместно.

В Чили повышение платы за проезд вывело на улицы миллионы граждан, два десятка погибших. Дошло до того, что президенту этой страны пришлось срочно отменять саммит АТЭС и конференцию ООН по климату, которые должны были пройти в Чили.

В Перу – двоевластии и социальные брожения по поводу конституционного кризиса политической системы.

В Аргентине – кризис экономический, да еще помноженный на напряженную президентскую гонку.

В Боливии заявляют о фальсификации итогов президентских выборов и потрясения неминуемы.

Эквадор вообще на грани гражданской войны из-за отмены субсидии на топливо и продуктовые льготы.

Относительное затишье после серьезных встрясок наступило в Венесуэле, однако страна все равно напоминает пороховую бочку.

Уругвай – потенциальная арена для политических баталий: там подводят итоги президентских и парламентских выборов.

Пока держатся Бразилия и Колумбия и еще пару стран. Но то ли еще будет…

Настоящая «южно-американская осень получается. Хотя чего ожидать от стран, пропитанных «освободительными» идеями Троцкого, Че Гевары и Симона Боливара?

Если у нас тут под боком «арабская весна», которая коснулась севера Африки и Ближний Восток, то США достался целый пылающий от конфликтов континент. Как бы ни сильны были имперские амбиции у Штатов, все же сильно сомневаюсь, что пожар у себя под боком они раздули сами. Слишком высоки риски. Ну а раз не они – значит, пора этим воспользоваться России: самый момент подружиться с южноамериканскими странами. Как ранее мы подружились с Африкой, подвинув США и Китай. Ну и почему бы не завоевать расположение еще одного континента? Наверняка там найдется место и для российского присутствия.

Начать, например, можно с проведения саммита «Россия – Южная Америка», пригласить на него глав всех государств, а от некоторых, где сильна оппозиции, – заодно и ее лидеров. Можно даже Трампа и Ко позвать, еще кого-нибудь причастного. Ну а там как пойдет. У России имперских амбиций ничуть не меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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