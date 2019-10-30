2019-10-30T17:59:37+03:00
В мире

Из-за массовых протестов президент Чили отменил саммит АТЭС и конференцию ООН

Себастьян Пиньера заявил, что он должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Массовые беспорядки в ЧилиМассовые беспорядки в ЧилиФото: REUTERS
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В свете массовых протестов президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, намеченный на ноябрь, а также конференцию ООН по климату в декабре.

«Когда отец сталкивается с проблемами, он должен отдавать приоритет семье, президент также должен всегда ставить интересы сограждан превыше всего», - объяснил свое решение чилийский лидер.

Как писал сайт kp.ru, ранее Пиньера призвал правительство уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет министров, который сможет «дать истинные, срочные и ответственные ответы на социальные требования чилийцев».

Напомним, массовые беспорядки в Сантьяго начались 6 октября. Поводом стало повышение стоимости проезда в метро чилийской столицы на 30 песо (около трех рублей). Однако, даже после заявления властей об отмене планов изменить тариф на подземку, недовольные не успокоились. В ходе протестов погибли по меньшей мере 19. В Сантьяго и его окрестностях был введен режим чрезвычайного положения.

Акция протеста в Чили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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