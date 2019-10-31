Минздрав назвал регионы, где больше всего сократилось число врачей

Люди в белых халатах увольняются из государственных поликлиник и больниц в большинстве регионов России. Но самый массовый отток врачей по данным Минздрава за 2018 год произошел в Бурятии, Новосибирской и Томской областях. Число бурятских докторов сократилось катастрофически: с 3673 до 1499, то есть на 59%. Ненамного лучше ситуация в Новосибирской области: сокращение на 58%, осталось 4613 из 11000 врачей. В Томской области после увольнений медиков стало меньше на 18%, сообщает РБК.

Глава Минздрава Вероника Скворцова пояснила, что врачи, как и все люди, ищут, где лучше. То есть переезжают в области с более высокой зарплатой. При этом в целом ситуация с зарплатами медиков у нас в стране сейчас очень сложная, признала министр, выступая на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

«Проблема в том, что в середине 2000-х годов была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателю. Нет в законе понятий «ставка», «нагрузка на одного работника». Регулировать их больше не полномочия Минздрава», - рассказала Скворцова. По ее словам, повлиять на эти перекосы в регионах у министерства нет полномочий. «Сейчас мы вышли к президенту с просьбой вернуть нам компонент отраслевой системы оплаты труда», - добавила министр.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Радио "Комсомольская правда".Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

А В ЭТО ВРЕМЯ

В целом дефицит врачей в России сократился, сообщила глава Минздрава в эфире на радио «КП». Если в 2017 году не хватало 35 тысяч докторов, то сейчас - 25 тысяч. «Мы радуемся, что за последние три года число участковых педиатров увеличилось на 7%, врачей общей практики – на 20%. Не хватало онкологов, и мы увеличили их число за три последние года на 20%. Реаниматологов – на 8%. Как правило, дефицитные – самые сложные специальности. Параллельно с этим есть профицит (избыток. - Ред.) в стационарах урологов, гинекологов, стоматологов», - пояснила Скворцова.

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