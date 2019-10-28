2019-10-28T17:39:48+03:00
Общество

Министр здравоохранения Вероника Скворцова: У нас часто собирают деньги на лечение, когда помощь можно получить бесплатно

На что могут рассчитывать пациенты и врачи, рассказала глава Минздрава в интервью Тине Канделаки в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»
Анна НИКОЛАЕВА
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Министр здравоохранения Вероника Скворцова на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Компенсации за покупку лекарств - для всех

Министр здравоохранения Вероника Скворцова ответила на вопросы Тины Канделаки, ведущей программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Разговор шел о самых «больных» вопросах. В том числе - о лекарствах. Которые то слишком дороги, то неожиданно пропадают из аптек:

- Сейчас много говорят о том, что становится доступнее высокотехнологичная помощь. Что медицинские технологии рванули к невиданным высотам. При этом обычные люди звонят нам и жалуются: какая высокотехнологичная помощь, если попадаешь в обычную больницу - а там нет элементарных расходников для диагностики, не говоря уж о лекарствах...

- В стационарах (то есть больницах, госпиталях. - Ред.), дневных стационарах и для «скорой помощи» абсолютно все препараты обеспечиваются за счет средств обязательного медицинского страхования. То есть бесплатны для пациентов. А вот если речь идет о первичном звене (районных поликлиниках. - Ред.), то при амбулаторном лечении препараты покупают сами люди. И только для льготных категорий граждан лекарства закупают регионы.

Сейчас льготные лекарства получают бесплатно около 19% россиян. Но в прошлом году мы подняли вопрос о необходимости переходить на государственную систему возмещения стоимости лекарств для всех пациентов. Это называют еще лекарственным страхованием.

- То есть при амбулаторном лечении каждый гражданин, купив назначенные врачом лекарства, сможет потом вернуть свои деньги?

- Мы надеемся, что в течение 2 - 3 лет перейдем на эту систему.

Не благотворительность, а бизнес

- При всем этом мы регулярно слышим призывы: давайте соберем деньги на дорогостоящее лекарство или операцию ребенку. Или взрослому с тяжелой болезнью. Почему мы все время собираем, если все обеспечивает ОМС?

- На самом деле очень часто мы проверяем случаи сбора денег, и выясняется, что помощь можно было оказать бесплатно. Причем, даже не на федеральном уровне, а просто в региональном медицинском центре.

- То есть родители не знают?

- Сложно сказать. Могут быть заинтересованные лица, которые предлагают свои услуги родителям таким образом. Безусловно, есть благородные благотворительные фонды. Они собирают деньги на то, что сейчас не входит в программу государственных гарантий, и мы им очень благодарны. Скажем, синдром бабочки у детей, когда невозможно дотронуться до кожи, она пузырится. Это генетический дефект. Уход за такими больными стоит очень дорого. И здесь благотворительные фонды очень нам помогают. А есть банальные вещи (когда помощь можно получить по ОМС бесплатно. - Ред.), и мы видим, что существуют группы людей, для которых сбор денег становится бизнесом.

Тина Канделаки, ведущая программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM). Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Тина Канделаки, ведущая программы «Доживем до понедельника» на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Про зарплаты врачей

- Каких врачебных специальностей сейчас больше всего не хватает?

- В целом дефицит врачей с 35 тысяч в 2017 году сократился до 25 тысяч сейчас. Мы радуемся, что за последние три года число участковых педиатров увеличилось на 7%, врачей общей практики – на 20%. Не хватало онкологов, и мы увеличили их число за три последние года на 20%. Реаниматологов – на 8%. Как правило, дефицитные – самые сложные специальности. Параллельно с этим есть профицит (избыток. - Ред.) в стационарах урологов, гинекологов, стоматологов.

- Это были более популярные специализации?

- Они были и более популярные, и позволяющие оказывать платные услуги.

- Весь дефицит упирается в зарплаты.

- Проблема в том, что в середине 2000-х годов была отменена отраслевая система оплаты труда. То есть все отдано на откуп работодателю. Нет в законе понятий «ставка», «нагрузка на одного работника». Регулировать их больше не полномочия Минздрава. При этом по указу президента с 2012 года существенно увеличились фонды оплаты труда в регионах. Если пересчитать фонд оплаты труда на число работающих, то средняя заработная плата с 2012 года для врачей увеличилась на 120%, и это сейчас в среднем по стране составляет уже 79 тысяч.

- А когда говорят, что у врача в регионе зарплата 30 тысяч?..

- Эти средние показатели существуют при наличии огромной дифференциации между уровнем зарплат даже у людей, которые имеют одну специальность и работают примерно на одной должности, и имеют одинаковый стаж и так далее. Повлиять на эти перекосы в регионах Минздрав не имеет полномочий. Сейчас мы вышли к президенту с просьбой вернуть нам компонент отраслевой системы оплаты труда.

В ТЕМУ

Не пропускайте диспансеризацию

- Я сама ежегодно прохожу диспансеризацию. В этом году проходила ее в мае по той программе, которая сейчас предлагается каждому россиянину, - рассказала в эфире Вероника Скворцова.

Министр напомнила, что сейчас каждый гражданин от 18 до 40 лет вправе ежегодно проходить комплексный профилактический медосмотр. И раз в три года - углубленную диспансеризацию. А россиянам старше 40-ка лет диспансеризация «по полной программе» теперь полагается ежегодно.

С мая этого года в диспансеризацию входят, в том числе, проверки на 7 самых распространенных видов рака. Подробно о видах и условиях обследований - в разделе «Здоровье» на сайте kp.ru

Скворцова отвечает на вопросы Канделаки.Нехватка лекарств, платные операции, несовершенная система ОМС, эпидемия ВИЧ, маленькие зарплаты врачей... О главных болевых точках российской медицины в прямом эфире радио Комсомолськая правда рассказывает глава минздрава Вероника Скворцова. Ни один вопрос не останется без ответа. Ведь интервью берет Тина Канделаки!

В ТЕМУ

Министр здравоохранения Вероника Скворцова: «Я каждый год прохожу диспансеризацию. И вам советую!»

- Когда вы сами последний раз обращались к врачам и где это было?

- Я ежегодно прохожу диспансеризацию. В этом году проходила ее в мае по регламенту, который сейчас предлагается каждому россиянину (подробности)

Вероника Скворцова рассказала, когда нуждающиеся дети получат препарат "Фризиум"

Глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» о проблеме с получением в России препарата «Фризиума», необходимого для детей с эпилепсией (подробности)

Вероника Скворцова рассказала, когда в России разрешат эвтаназию

Министр здравоохранения отметила, что этот вопрос решать населению (подробности)

Скворцова сообщила, что смертность от инсультов в России снизилась в два раза

С 2009 года в России более чем в два раза снизили смертность от инсультов, а также почти на четверть - от острых инфарктов миокарда. Об этом министр задвоохранения Вероника Скворцова рассказала в прямом эфире радио «Комсомольская правда» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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