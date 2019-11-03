«Очередной скандал может закончиться летально»: друг Максима Фадеева рассказал о тяжелой болезни артиста

Эта неделя для 51-летнего Максима Фадеева выдалась непростой. Он перенес сердечный приступ и едва не заработал инфаркт, а спустя несколько дней расторг контракты со всеми артистами лейбла MALFA. Друзья продюсера уверены, что эти события напрямую связаны друг с другом, да и сам он в недавнем интервью признался: подопечные «ухайдокали» его здоровье.

И действительно, последние месяцы имя Фадеева как только не склоняют: то Наргиз обвиняет его в деспотичности и наживе, то Олег Майами называет «жирным рабовладельцем», то бывшая любимица Лена Темникова на всю страну рассказывает о его романе с Ольгой Серябкиной…

- Мы давно дружим, и я знаю, что у Максима большие проблемы с сердцем, - делится адвокат Сергей Жорин. – А ряд артистов при этом постоянно вводит его в стресс! Снимают ролики, потом извиняются, все им хи-хи, ха-ха. Прежде, чем оскорблять талантливого человека с больным сердцем, надо задуматься о последствиях. Публичный хайп на Фадееве может закончиться для него летальным исходом.

По словам юриста, проблема продюсера еще и в том, что он все переживает в себе – не дает комментариев, не ругается с оппонентами, не опровергает обвинения в свой адрес.

- Предательство он переживает очень глубоко, а этот год выдался тяжелым: его предают люди, в которых он вложил душу и сердце, - продолжает Жорин. – Например, Наргиз в своих интервью сначала говорит, что благодарна Фадееву, и тут же наезжает. А ведь он так о ней заботился: когда у певицы были проблемы с мужем, мы общались с Максимом по несколько раз в день – обсуждали ее физическую и юридическую безопасность. Поэтому всех артистов, кто с ним работал, прошу задуматься – если очередное оскорбление закончится трагично, как вы потом будете с этим жить?

Напомним, неделю назад Максиму Фадееву стало плохо в своем загородном доме в Подмосковье, артист вызвал «скорую». Прибывшие медики диагностировали пациенту предынфарктное состояние. Приступ ишемической болезни, по их словам, спровоцировало нервное истощение.