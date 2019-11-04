"На поздних стадиях болезни": семья прячет умирающую Маргариту Терехову

Маргарита Терехова, сыгравшая Миледи в "Трех мушкетерах", прикована к постели. Она не узнает родных и не говорит. А все потому, что много лет актриса страдает болезнью Альцгеймера.

Легендарная актриса сейчас находится словно в другом измерении. Женщине 76 лет. Последние восемь лет она неизлечимо больна. За Маргаритой Тереховой ухаживают сиделка и дети. Наследники звезды экрана объяснили, почему прячут свою знаменитую маму.

"У нас с Аней - моей сестрой - вполне четкая позиция. Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде", - заявил сын актрисы в эфире программы "Звезды сошлись".

По словам Александра Терехова, любая женщина не хотела бы, чтобы кто-то видел ее в таком состоянии. Что уж говорить о знаменитой актрисе, которую буквально боготворили миллионы поклонников. "Великая актриса заслуживает, чтобы ее все запомнили блистательной, молодой и красивой. Поэтому мы и не хотим ее показывать", - подчеркнул мужчина.

Он заявил, что сейчас состояние мамы стабильно тяжелое. В последние месяцы Маргарита Борисовна полностью перестала узнавать близких. "Потому что на поздних стадиях болезни. Ничего хорошего сказать нельзя, к сожалению", - уточнил Александр.

Они с сестрой всячески опекают родительницу и делают все. чтобы облегчить ее участь. "Мама лежит, молчит, нас не узнает. Иногда улыбается. Кушает пока еще хорошо. Сама погулять уже не может. Недавно положили ее в больницу. Провели хорошее полноценное обследование", - поведал мужчина.

Сын Тереховой также отметил, что актрису постоянно навещают близкие: "К ней приходят родственники. Песни поют, стихи читают. Ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Она уже не говорит. Прогноз врачей здесь один - лучше точно не будет".