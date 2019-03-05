2019-03-05T20:27:53+03:00
Звезды

Сиделка Диброва тайно фотографировала неизлечимо больную Терехову

Дети выгнали женщину, которая ухаживала за страдающей болезнью Альцгеймера актрисой
Ольга ЛИБГАРДТ
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Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Маргарита Терехова на вручении премии "Своя колея", 2010 год.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В семье Маргариты Тереховой скандал. Дети звезды фильма "Д’Артаньян и три мушкетера" выгнали сиделку, которая ухаживала за больной актрисой.

Состояние Маргариты Тереховой, несмотря на лечение, ухудшается. Последние полтора-два года женщина потеряла способность двигаться. Теперь же актрису настиг новый удар - ее сын и дочь уволили сиделку, которая много лет присматривала за знаменитостью.

"Когда мне сказали, что они находят новую, помоложе, и в моих услугах не нуждаются, я была в шоке. Мы с Маргаритой Борисовной сразу нашли общий язык. Она для меня как ребенок, как хрустальная ваза. Я пришла, когда она была еще в сознании, первая или вторая фаза Альцгеймера", - призналась Мария Диброва в программе "Пусть говорят".

Женщина рассказала, что, когда актриса оказывалась в больнице, она лежала рядом с ней, делала массаж Тереховой, а также следила за приемами пищи и лекарств."Первое время мы с ней ходили в салон красоты, потому что она очень боялась воды. Такая особенность у болезни Альцгеймера", - выкладывала как на духу женщина

Кроме этого сиделка призналась, что вела дневник, в котором описывала каждый шаг потерявшей рассудок артистки. Свои записи Мария отдала редакторам ток-шоу. Они продемонстрировали "дневник самочувствия" актрисы в эфире.

Также Мария рассказала, что успела сделать множество снимков страдающей от неизлечимого недуга знаменитости. Фотографии она тоже отдала сотрудникам "Пусть говорят".

Не постеснялась она рассказать о том, как дети общаются с больной Тереховой. "Дочь Аня была финансовым директором. Все финансы были на Ане. Сын Саша не уделял никакого внимания. Мама всегда стучалась. У него отдельная комната. Он ее не пускал, замыкался в себе. Потом он ушел на другое жилье", - сказала как отрезала Диброва.

Маргарита Терехова рассказывает об Андрее Тарковском.На встрече со зрителями Маргарита Терехова поделилась воспоминаниями об Андрее Тарковском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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