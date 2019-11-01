Ревнивец, убивший женщину на детской площадке в Подмосковье, свел счеты с жизнью в СИЗО

Спустя полгода после жесткого убийства 26-летней Натальи Басовой на детской площадке в Раменском районе Московской области, обвиняемый в этом преступлении Артем Шустов свел счеты с жизнью. Все произошло 30 октября в СИЗО, где мужчина дожидался суда. Спустя двое суток, после самоубийства информацию подтвердили в управлении ФСИН. По предварительным данным, все произошло в бане. Сообщается, что конфликтов с заключенными у Шустова, якобы, не было.

- Тело направлено на экспертизу, - сообщили "КП" в управлении ФСИН.

Сейчас в СИЗО проводят собственную проверку. Опрашивают не только надзирателей, но и сокамерников погибшего.

Известно, что следствие по его делу уже завершено и в ближайшие дни должен был начаться судебный процесс. Безработному Артему Шустову, который сразу после ареста дал признательные показания, грозили 20 лет лишения свободы.

Убийца Артем Шустов

Напомним, все произошло 25 июля на детской площадке в Раменском районе Московской области. Наталья Басова гуляла с дочкой, в тот момент когда бывший возлюбленный набросился на нее с ножом. На теле убитой насчитали более 20 ножевых ранений. А сам Шустов позже признается, что приревновал бывшую девушку и именно это стало мотивом преступления.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/722557" frameborder="0"></iframe> Ревнивец убил молодую мать на детской площадке в Раменском.Это убийство поражает своей жестокостью. И опять виной всему стала ревность... Осторожно, шокирующий контент! 18+

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