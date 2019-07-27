Подруга погибшей на детской площадке в Раменском: «Артем называл себя Максимом, пил какие-то таблетки и угрожал, что убьет Наташу»

Смерть Натальи Басовой на детской площадке вызвала шок. Небольшой город Раменское в Подмосковье уже несколько дней не может прийти в себя. Убийство произошло на улице Лесной. 27-летняя Наталья Басова сидела на лавочке, пока ее 5-летняя дочка Нина (ред. - имя изменено) каталась на качелях. Сбоку подошел 38-летний Артем Шустов, достал из кармана нож и нанес более 20 ударов. В этот момент маленькая Нина осталась совсем одна - молодая красивая мама умерла на ее глазах.

Сходила в церковь за день до смерти

За три часа до трагедии Наталья Басова встретилась с близкой подругой Татьяной Молотовой (ред. – имя изменено). Они погуляли в парке. Обычно Таня заходила после прогулки на чай к Наташе. Но маленькая Нина хотела еще поиграть на детской площадке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/722326" frameborder="0"></iframe> В подмосковном Раменском произошло убийство.

- Дома в новостях я увидела, что убили молодую женщину, у нее осталась дочка. И показывают двор Наташки, она лежит в синей одежде. Я бросила все и помчалась туда. Я сразу сказала полицейским, что убил ее Артем. Наташа как раз рассказала мне, что боится его, что он присылал ей угрозы на телефон. Хотел убить, - рассказывает «КП» подруга Татьяна Молотова.

Полицейские сказали, что тоже знают предполагаемого убийцу и начали предпринимать все силы, чтобы его задержать. Шустов тогда арендовал каршеринговую машину, бросил ее в Ногинске и пошел пешком вдоль трассы. Там-то его и задержали полицейские. На допросе он сказал, что знал Наталью около года, ревновал, поэтому и убил.

Жилось девушке не сладко. Но она верила в чудо, что найдется порядочный мужчина, который будет любить ее и дочкуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- К кому он только ее ревновал? У нее была только работа и Ниночка. Она делала все, чтобы ее малышка могла нормально расти, - говорит Татьяна Молотова. - Врет он. Человек он неадекватный. Еще и убийца, он же не только Наташу убил. Если бы Наташенька знала, что он до этого уже был в розыске, три уголовных дела. Может, все было бы по-другому.

Потеряла мать и преждевременно родила

В Раменское Наталья Басова приехала из Тамбова. Еще девчонкой - в 16 лет. Здесь жил двоюродный брат, сестра. А Наташа поступила в колледж. Встретила в 21 год первую любовь, мужчина был старше на 10 лет. Обещал «золотые горы», но когда узнал, что она беременная, пропал. Никогда не помогал. Наташа, будучи на 7 месяце беременности, потеряла маму. Ездила на похороны в Тамбов. Из-за стресса начались преждевременные роды. Все навалилось, как снежный ком.

Целый год с маленькой Ниночкой она прожила в Тамбове, где деньгами помогал папа. Но потом Басова решила вернуться в Подмосковье. Приехала снова в Раменское. Сняла комнату в квартире, по соседству жила еще одна девушка.

Дочку надо было устраивать в детский сад, а это около 20 тысяч в месяц. Нашла выход - сама устроилась в садик нянечкой. Так, и ребенка бесплатно взяли, еще и продукты (молоко, хлеб) можно было домой взять. Но зарплата в детском саду была тоже небольшая - 25 000 рублей, из них 10 000 рублей уходили на аренду комнаты.

Наталья стала еще подрабатывать в больнице. Жилось девушке не сладко. Но она верила в чудо, что найдется порядочный мужчина, который будет любить ее и дочку. Каждый раз загадывала желание «выйти замуж». Даже к гадалке ходила, которая говорила, что скоро у нее все будет хорошо.

Наталья влюбилась

В январе в соцсетях она обновила фотографию, где была в пуховике с дочкой и племянником. Такая себе молодая мамочка. И ей написал Артем Шустов. Правда, представился Максимом. Предложил встретиться. Рассказал, что живет в Раменском, есть брат. Маме 90 лет живет в Ногинске. Самому 38 лет, все никак не может жениться, но хочет семью, детишек. Приехал на первое свидание на машине. Наталья влюбилась. Когда впервые попала к нему домой, то была удивлена коллекции антиквариата в квартире. И абсолютно случайно увидела документы на имя Артема Шустова. На что мужчина ответил, что ему имя Артем не нравится, потом другую версию – будто писал ей первые сообщения со страницы брата.

- Наташа тогда не придала значения. А он же был в розыске, поэтому прятал имя. Артем даже попросил ее оформить на себя ИП (индивидуальный предприниматель), чтобы помогать продавать старинные вещи. Наташа постепенно и сама стала втягиваться в этот бизнес, допоздна сидела на сайтах. А Артем нигде не работал, ленился себе еду разогреть в микроволновке, целыми днями лежал на диване, иногда ходил в спортзал, - рассказывает подруга Татьяна Молотова.

Наталья присматривалась к Артему. С одной стороны, принял ее к себе с дочерью, возил в Тамбов на могилу к матери, познакомился с отцом, возил на чай к своей маме, подарил на 8 марта большого медведя, абонемент в спортзал, но с другой стороны – вел себя неадекватно. Разбил дорогущую бутылку в супермаркете – не стал платить, устроил скандал в банке с криками «я первый снимаю деньги с карты, стоять в очереди не буду». Мог остановить подкаченного парня с татуировками и начать драку после одного вопроса: «Ты что здесь на районе самый крутой?» Наталья понять этих выходок не могла.

Подозреваемый убийца Артем Шустов задержан

Выгнал из дома и стал преследовать

Поведение ухажера Наташе не нравилось. Хотя замечала, что Артем пил дома какие-то таблетки, мог уйти в запой на несколько дней. Тогда для него все окружающие становились девушками с пониженной социальной ответственностью, в том числе и Наташа. В один вечер у нее болело горло, а Артем хотел интима, когда Наталья отказала, то он выгнал ее вместе с дочерью, которую назвал «малолетней пигалицей».

- После этого он стал звонить извиняться, говорил, что любит ее сильно. А Наташка уже не верила. Она вернулась на съемную квартиру. Но Артем стал ее преследовать. В спортзале мог столкнуть в бассейн, дать пинок во время занятий на тренажерах. Я ей говорила: «Брось спортзал». А ей было жалко абонемент, экономная, - вспоминает подруга Татьяна Молотова.

Для Наташи с дочкой начался просто ад. Выхода не оставалось, как сменить съемную квартиру, на неделю уехать в Воронеж к сестре. Но Артем узнал новый адрес и даже прислал его Наталье, в доказательство того, что она от него не скроется. Он стал умолять Наташу вернуться к нему, говорил, что продаст все квартиры и купит дом, что они будут жить счастливо. К тому времени Наталья уже знала, что брат Артема тоже пьет какие-то таблетки, понимала, что у Шустова дома есть оружие.

Наташа была напугана. Подруги советовали написать заявление в полицию. Но и тогда она еще говорила, что ей его жалко, что это воздействие таблеток. А обстановка накалялась. Артем стал писать Наташе, что он не жилец, если она не будет спать с ним. И по его логике, если он не жилец, то и Наташа тоже. Советовал ей уехать из города. «КП» располагает перепиской убийцы и жертвы.

«КП» располагает перепиской убийцы и жертвы

- Оставь меня в покое, ты не нормальный, я еще раз говорю, что заявление лежит уже, если что-то со мной случится, все узнают, что это ты, - отвечала Наталья.

- Наташ, еще раз говорю, от этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но этому всему конец, - писал Артем.

Получив такие сообщения, Наташа даже сходила в церковь. В полицию идти боялась, потому что там бы сказали, что это бытовые разборки. Близкая подруга Татьяна Молотова, анализируя отношения Наташи и Артема, говорит, что он ее рано или поздно все равно бы убил.

- Наташка была хорошей, при всей своей нелегкой жизни, тянула же все на себе, но была позитивной, хорошей хозяйкой. И то, что в СМи пишут, что Наташка была разгульной, накачала губы, выставляла фото с яхт, это все неправда. Губы у нее свои от природы красивые, денег у нее на кафе не было, а фото с яхт – это картинки с интернета, на фото не она, - рассказывает Татьяна Молотова. – Сложная у нее была жизнь, еще и на маньяка попала, он мне прямо напоминает в молодости Чикатило. Главное, чтобы сейчас его не признали сумасшедшим. Он же из «дурки» через пару лет выйдет и других девчонок убьет. Мне кажется, что такое не лечится. Наташа хотела с ним расстаться по-мирному, но не вышло.

ОФИЦИАЛЬНО

Убийца арестован на два месяца

- Следователи предъявили 38-летнему местному жителю обвинение в убийстве женщины (ч.1 ст.105 УК РФ). По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, - сообщили в Следственном комитете по Московской области.

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