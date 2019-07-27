«Может еще ножом пырнешь от любви?»: последнее сообщение девушки, убитой ревницем в Раменском

Подруги советовали 27-летней Наталье Басовой из Раменского написать заявление в полицию, что бывший ухажер Артем Шустов хочет ее убить. Но женщина говорила, что ей его жалко, что это воздействие неизвестных таблеток, которые он всегда пил. А обстановка накалялась. На лавочке возле детской площадки 25 июля Наталья сидела последний раз, Артем подошел со спины, достал нож из кармана и хладнокровно нанес 20 ударов. Женщина умерла до приезда медиков.

Ранее «КП» публиковала одну из последних переписок Басовой и Шустова. Наталья просила оставить ее в покое, писала, что якобы отнесла заявление в полицию. Артем же отвечал, что «от этого никому хорошо не будет», и в первую очередь Наташе. И это был не единственный напряженный разговор бывших возлюбленных.

23.39, Артем: Можно я приеду, ты мне необходима, опять не засну.

23.40, Наталья: Ты в своем уме? Может еще ножом пырнешь от любви? Хочешь быть моим солнцем? Держись от меня за 100000000000 км.

23.42, Артем: Все, что я делаю лишь для того, чтобы привлечь твое внимание, занимаюсь в зале, чтобы быть сильным… а ты ничего это не видишь.

23.43, Наталья: Ты отталкиваешь своим поведением, ты это не понимаешь.

За два месяца до гибели Наталья Басова сменила квартиру, так как Артем преследовал ее, постоянно писал сообщения. Но Шустов выследил Наташу, когда она возвращалась с работы (ред. – трудилась последнее время на Раменском приборостроительном заводе) и даже прислал ей точный адрес нового жилья. Она была в шоке, но попыталась отшутиться. Артем стал писать Наташе, что она не жилец, если не будет спать с ним. Советовал ей уехать из города.

22.14, Наталья: Неудачник.

22.58, Артем: Не перевелись еще дуры в Тамбове. Ты первый человек, который мне угрожает в этой жизни. Наверное, ты меня плохо знаешь. Я бы на твоем месте уехал из города.

22.59, Наталья: Я тебе не угрожаю, а предупреждаю. Вообще отстань от меня, ты мне не нужен.

23.00, Артем: Поздно, дорогая. Тебе здесь не место.

23.01, Наталья: Ну-ну.

23.37, Артем: А как быть с тем, что я очень сильно люблю тебя?

23.39, Наталья: Не смеши, ты так отталкиваешь своими поступками… и позоришь не меня, а в первую очередь себя.

- В тот трагичный день он ждал Наташу в подъезде. Не исключено, что он хотел убить ее в подъезде или затащить в машину и увезти в лес, где расправиться. При себе у него был нож, скотч. Если верить информации, которая всплывает о Шустове, то в 2014 году он убил свою девушку в Крыму. Расправился с ней в лесополосе, тело оставил там с многочисленными ножевыми ранениями. А сам под «дурачка» написал заявление в полицию, что девушка пропала и ее машина. Это дело не раскрыли тогда, - говорит Татьяна Молотова, подруга погибшей.

После убийства Натальи Басовой недалеко от Ногинска полицейские задержали Артема Шустова, ему уже предъявлено обвинение по статье «Убийство». Свою вину он отрицать не стал. Сказал, что ревновал Наташу. Суд арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца.

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