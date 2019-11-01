Психолог и шаман снимал сглаз с Заворотнюк: «Настя признала, что ей делали порчу завистницы!»

Психолог, шаман и многолетний эксперт «ТВ-3» Дардо Кусто известен многим звездам, бизнесменам и политикам. Он приятельствует с Мариной Федункив, Катей Лель, Эвелиной Бледанс, его советы выслушивали Ангелина Вовк, Юлия Барановская, Дарья Мороз, среди его клиентов - Анжелика Агурбаш и даже Геннадий Малахов, он дарил амулет Лолите... Дардо Кусто человек известный. С Анастасией Заворотнюк он познакомился чуть больше трех лет назад - она пришла на телепроект «Человек-невидимка» на канале «ТВ-3», где он был экспертом. После того телепроекта Кусто и Заворотнюк стали общаться. Это было еще до всех последних (счастливых и тяжелых) новостей в жизни Заворотнюк.

Тогда в телеэфире Настя легко согласилась с выводами психолога и шамана, что на нее навели порчу. И с причиной не спорила: мол негатив и осуждение идет от женщин, чьи мужчины ушли к актрисе, от завистников. На программе Заворотнюк прошла ритуал, специальный обряд, чтобы снять сглаз, порчу. Настя говорила, что давно так не волновалась. Это было весной 2015-го года. Актриса призналась: ее преследовала череда неудач. Тогда ей сказали, что одного сеанса не достаточно.

Что же осталось за кадром? «Комсомольской правде» об этом рассказал психолог и шаман Дардо Кусто.

- Слово порча употребляют чаще непрофессионалы, - объясняет Кусто. - Ситуация у Насти была в следующем. Столкнулась она и с завистью, и с предательствами, но проблема не в этом. А в том, что всю эту боль актриса держала долгое время в себе. Но если какое-то время не решать эту ситуацию с психологом (или другим специалистом), то душевная боль уходит из сознания в подсознание, потом в бессознательное. Так вот если это не терапировать, то механизмы защиты не могут долго держать этот вытесненный конфликт. И он проявляется в виде тревоги, хронической усталости, а далее в очень серьезных болезнях.

Дардо Кусто с Эвелиной Бледанс. Фото: Канал ТВ-3

- Анастасия не скрывала своих проблем?

- У Заворотнюк было много недоброжелателей, конфликтов. Она не отвергала это. Много лет носила невысказанную обиду. Было очень много женщин, которые просто-напросто ее не любили. Настя не решала этот вопрос. Вот такой тип характера бывает у людей, когда они держат все в себе. Это плохо. Если невытесненная, непроговоренная обида и боль долго копится, то приводит в том числе к психосоматическим заболеваниям. Это может проявиться в виде давления, кожных болезней или более серьезных. Не случайно же медики говорят: все болезни от нервов.

- О чем вы общались с Настей?

- Знаю много, но не могу ничего говорить. Я специалист по работе с острым стрессом. Более 10 лет проработал с участниками локальных войн и военных конфликтов - Афган и Чечня. Но иногда люди хотят именно обряд. Так легче и проще все проходит - через бытовую психологию. Заворотнюк согласилась, что ей могли сделать порчу. Мы снимали. Но те проблемы, которые были «проглочены»... С ними ничего нельзя было сделать. Этому есть объяснение. Помню, как мы с ней встретились перед новогодними праздниками - Настя готовилась озвучивать ледовую сказку. Мы сидели дома, разговорились. Я видел по глазам невысказанную боль, чувствовалось напряжение в области шеи, рук... Я говорю: «Ну расскажи!» А она отвечает: «Не хочу...» Стало понятно, что боль и недосказанность продолжают жить в ней. Понимаете, есть актеры, которые становятся заложниками образа, имиджа... Принято считать, что «нянечка» веселая, беззаботная, поэтому и в глазах окружающих она хотела быть такой же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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