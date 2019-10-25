2019-10-25T13:19:57+03:00
Звезды

"Мы чувствуем одинаково": семья показала Анастасию Завортнюк в окружении больных раком детей

Актриса долгие годы помогала тяжелобольным пациентам
Ольга ЛИБГАРДТ
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Подписчики от всей души желают Насте и ее близким сил и терпения в борьбе с болезньюПодписчики от всей души желают Насте и ее близким сил и терпения в борьбе с болезньюФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Анастасия Заворотнюк ведет борьбу с болезнью, о которой ее семья предпочитает не говорить. По некоторым данным, у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали глиобластому. По иронии судьбы, актриса большую часть жизни провела в общении с теми, кто был болен раком. Не секрет, что актриса много сил и времени уделяла благотворительности. В частности, она помогала тяжелобольным детям.

После недельного молчания близкие Анастасии Завортнюк в группе поддержки, которая была создана специально ради больной артистки, разместили несколько фотографий с актрисой.

На снимках Анастасия запечатлена вместе с детьми, у которых была обнаружена онкология.

"У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Они мечтали встретиться с любимой актрисой. Это было очень важно, чтобы поверить в чудо и психологически нацелиться на выздоровление. Терапия положительными эмоциями действительно давала свои результаты", - гласит подпись к снимками.

Как отметила семья Завортнюк, некоторые из этих детей смогли справиться с болезнью. Они выросли и стали прекрасными людьми.

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У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети
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"И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим и вселяла уверенность в том, что все будет хорошо. Спасибо, мы любим и помним абсолютно каждого!", - подчеркнули близкие.

Они не скрывают, что получают много сообщений от тех, кто борется с болезнью прямо сейчас.

"Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим. Мы не просто вам благодарны, мы читаем ваши истории и молимся за вас так же, как вы за нас. Мы знаем, понимаем и чувствуем одинаково. Поэтому, пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!", - написала семья актрисы.

Подписчики от всей души желают Насте и ее близким сил и терпения в борьбе с болезнью.

Напомним, первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе. Строились самые разные версии, что происходит с актрисой. Говорилось, что у нее якобы произошел отек мозга. Семья выступила с опровержением слухов и домыслов и попросила с пониманием отнестись к желанию не афишировать состояние знаменитости. Близкие рассказали, что Настя действительно болеет, но положение не такое критическое, как можно было подумать изначально. В настоящее время она проходит реабилитацию в одной из клиник.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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