Часы экс-губернатора за пол-лимона? Хоронометр Никиты Белых выставлен на торги

Пока осужденный на 8 лет экс-губернатор Никита Белых отбывает срок в колонии ИК-5 в Рязанской области, на нем «висит» наложенный судом штраф в 48 миллионов рублей. Полтора месяца назад судебные приставы уже выставляли на торги имущества бывшего кировского руководителя. Торги прошли 14 октября.

Nissan Patrol 2011 года выпуска смогли продать на 120 тысяч дороже, чем предлагали — за 1,021 миллион рублей.

Псалтырь 18 века, выставленный за 2 тысячи, ушел за 50 тысяч целковых (претендентов оказалось два десятка).

Часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре за 552,6 тысяч рублей тогда никто не купил - и они пойдут на новые торги, 3 декабря, уже с «уценкой» в 80 тысяч.

На декабрьских торгах представят еще 6 ходиков, принадлежавших Белых. В том числе, Breguet за 464 тыс. руб. и Rolex.

С молотка также пойдут пять икон — первоначальной стоимостью от 5 до 70 тысяч рублей.

Реализовать надеются спортивный тренажер, полное собрание Салтыкова-Щердрина, Канта, «Великорусские сказки Вятской губернии» 1915-го года и «Историю вятской гимнзии».

Понятно, что ни часы, ни книги не погасят и десятой части «долга», который висит на заключенном Белых. Сам он сразу завил, что все его имущество и на 7 миллионов рублей не потянет. Правду говорит, или плохо ищут — за ответом на этот вопрос мы обратились к главе Национального антикоррупционного комитета Кириллу Кабанову:

- Раз не смогли найти достаточного для погашения штрафа имущества или реальных счетов отбывающего срок губернатора — может , и никаких злоупотреблений не было?

- Проблема реальна. Связана она, в том числе, с тем, что активы многих осужденных или находящихся под следствием высоких чиновников находятся за рубежом и недоступны для российских органов. Известно, что тот же Белых оплачивал дорогостоящее образование своим детям за рубежом. Но так называемые западные партнеры - они демонстративно не сотрудничают с нами в вопросах противодействия коррупции. Четыре года назад в Питере происходила конференция по коррупции, где Россия с Китаем поднимали этот вопрос — о зарубежных счетах проворовавшихся чиновников. Потому что наибольшее количество выводимых денег приходится как раз на наши две страны. Через зарубежные оффшоры. У Запада тут есть экономическая заинтересованность. Чтобы деньги приходили к ним и работали в Британии и в Штатах. При том они еще получают и неких «жертв политического режима». В Китае на пленуме КПК это назвали проблемой «голых чиновников». Проблема схожа с нашей.

- То есть внутри страны чиновник относительно скромен, а его богатства — вне страны?

- Да, активы за рубежом. Полагаю, Никите Белых есть что сохранять за рубежом.

- То, что сейчас выставляют на аукцион — интересно и довольно дорого, с точки зрения обывателя, но это не сверхдорогие произведения швейцарских часовщиков — как у того же экс-губернатора Сахалина Хорошавина...

- Ну да, следствию не удалось найти активы. А если и нашли, то не смолги доказать их принадлежность данной теме.

- Это наш прокол или это вина «западных партнеров»?

- У нас то найти могут все что угодно. Тут больше вина тех господ на западе, которым не выгодно предоставлять информацию или, тем более, возвращать деньги. Какое тут сотрудничество — нам просто не дают информацию, и всё!

- Белых сидит, смотрит на это с прищуром, ожидая выхода по УДО?

- Сейчас Казахстан собирается принимать предложения, которые у нас обсуждались два года назад в Госдуме. Эти предложения готовили, в том числе, мы. О том, что надо убрать УДО по коррупционным статьям , если осужденный не возместил ущерб. То есть, если тот же Белых за 8 лет штраф в 48 миллионов не погасит — он досрочно и не выйдет. Наши предложения приняты не были. Правительство нам ответило — ужесточать законодательство не будем , нам нужна гуманизация. Хотя силовики, следственные органы нас поддержали. Вот в Казахстане это сейчас уже принимают — они взяли нашу идею, по большому счету.

- И это касается не только бывшего кировского губернатора?

- Это касается всех осужденных коррупционеров. Количество тех, кто имел высокие посты и нанес большой ущерб, довольно велико. Может, правительство боится, что кто-то из его членов попадет в этот список и потому держит такую «гуманную подушку» ?

- Вы вернетесь к этому вопросу?

- Конечно, вернемся после Нового года. Фактуры достаточно . Надеемся обсудить этот вопрос с президентом.

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