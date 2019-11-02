Фальшивую долгожительницу Жанну Кальман раскрутили ради бизнеса на вине и шоколаде

У Франции две национальных героини. И обе Жанны. Орлеанская и Арльская. Воительница XV века д’Арк из Орлеана, в 19 лет сожженная врагами на костре и причисленная за это католической церковью к лику святых. И супердолгожительница Кальман из Арля, превысившая в веке ХХ лимит, отпущенный нам самим Богом. «И сказал Господь: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет.» Жанна, однако, протянула на грешной земле 122 года и 5. 5 месяцев. «Бог забыл про меня, - говорила она. – Он не торопится меня увидеть, он знает меня слишком хорошо.»

Кальман официально считается старейшей из когда-либо живших на Земле людей. Поскольку возраст ее вроде бы подтвержден многими документами. Про «старейшину человечества» написано множество книг и статей, сняты фильмы. Ни одна научная конференция по геронтологии не обходится без ссылки на нее. Вот, дескать, к какому рубежу надо всем стремиться. Раз смогла она, сможем и мы.

Однако врач-гериатр Валерий Новоселов, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ и математик Николай Зак поставили мировой рекорд под сомнение.

Математик Николай Зак нашел много странностей в биографии рекордсменки. ФОТО: Личный архив

"ЗАГОВОР РУССКИХ"

Напомню, наши ученые выявили в этой истории массу клинических неувязок, нестыковок в документах и т.д. Их версия - настоящая Жанна Кальман умерла еще в 1934 году. В 58 лет. На семейном совете за покойную решили выдать дочь Ивонну. Возможно, одним из мотивов для подмены стало нежелание Ивонны платить внушительный налог на наследство. Семья-то была богатой, держала большой магазин. Отсюда странное сожительство «тещи» с «зятем», «внук», называвший «бабушку» Манзан - мамой Жанной. И скрытность рекордсменки, долгое время остававшейся в тени. Лишь в 110 лет, давно уже потеряв всех близких и перебравшись в дом престарелых, Кальман стала активно общаться с журналистами. Но перед этим приказала дальней родственнице сжечь все семейные архивы. Н-да…

Умерла мнимая Жанна (а на самом деле Ивонна) в августе 1997 г. И было ей, по расчетам Зака и Новоселова, не 122 года, как официально раструбили французы, а 99. Солидный возраст, но все-таки не рекордный.

«Комсомолка» первой, еще год назад, подробно рассказала о расследовании российских ученых: "Самая старая женщина на земле" Кальман выдавала себя за собственную мать!» .

Жанна протянула на грешной земле 122 года и 5. 5 месяцевФото: EAST NEWS

Сенсация о фальшивой долгожительнице стала поистине мировой.

Французские валидаторы (эксперты, официально подтвердившие и зарегистрировавшие рекорд) забили тревогу. Дескать, караул, русские идут! Это заговор Москвы не только против бабушки каждого француза, как назвал Жанну Арлеанскую покойный президент Ширак, но и против Евросоюза, всей западной цивилизации. За этой атакой, дескать, стоит Путин. А душой заговора стал полковник российского Генштаба Новоселов (хотя Валерий Михайлович, первым засомневавшийся в рекорде, три десятка лет лечит пожилых и долгожителей.) Вот такие «весомые аргументы» в научном споре.

Впрочем, поразмыслив, эксперты по долголетию Национального института демографических исследований (INED) в Париже пообещали в конце января, что исследуют русскую версию подмены матери и дочери.

Геронтолог Валерий Новоселов намерен официально дезавуировать мировой рекорд Кальман. ФОТО: facebook.com

Долго французская улита едет. Осенью, наконец, эксперты дали свой ответ. В одном геронтологическом журнале. И западные СМИ дружно сообщили, что дело Жанны Кальман закрыто, потому что все претензии российских исследователей опровергнуты, предоставлены новые неоспоримые доказательства того, что она является старейшим человеком на земле.

- Главный их козырь против нашей версии – математический, - говорит доктор Валерий Новоселов. - Вероятность появления 122 –летнего патриарха возможна при 6 миллионах столетних на планете. На первый взгляд, все разумно. Однако сегодня в мире насчитывается лишь 499 тысяч человек, перешагнувших вековой рубеж. При жизни Кальман таких было еще меньше. В 2050 году будет всего 3.5 миллиона. Делать более долгосрочный прогноз невозможно. Как видим, даже следуя аргументации наших научных противников, к середине этого века появление супердолгожителя за 120 лет невозможно. Остальные «аргументы» французских экспертов еще ранее разбил Николай Зак. Так что рано французы празднуют сейчас победу над "завистливыми русскими, которые сами долго не живут". Это я и старался популярно объяснить приезжавшим ко мне журналистам телеканала France 2, английской «Гардиан», других зарубежных СМИ.

- А что вы лично имеете против покойной бабушки всех французов, Валерий Михайлович?

-Против нее – ничего. Я выступаю против «ученых», устраивающих фейковые рекорды, заводящие мировую геронтологию в тупик.

ДАЕШЬ ДНК!

Но как установить истину?

- Очень просто, - объясняет математик Николай ЗАК, посвятивший много времени и сил исследованию «псевдорекорда». – Сделать анализ ДНК! Там уникальный случай. В 1896-м Жанна вышла замуж за своего троюродного брата Фернана. Их деды по отцовской линии, Антуан и Николя, были родными братьями. И женились на родных сестрах.

- Ничего себе кровосмесительство!

- Однако священник, несмотря на родство невесты и жениха, дал разрешение на брак. В котором родилась дочь Ивонна. По моей версии, выдававшая себя за покойную мать. Родители Ивонны были дважды кузенами второй степени. В то время как никто из предков Жанны в пяти поколениях не был родственником друг другу. Это стечение обстоятельств позволяет с помощью теста ДНК долгожительницы на так называемую аутозиготность понять, была ли она Жанной или Ивонной.Если живые дальние родственники Жанны и Ивонны согласны предоставить свою ДНК, чтобы подтвердить личность рекордсменки, эти тесты станут решающими доказательствами в нынешних дебатах. Покойнице было 122 года или 99?

- Но для этого требуется ДНК самой усопшей! Придется эксгумацию проводить? Пойдут ли на это власти?

- Эксгумация не потребуется. Там загадочная история. Когда Кальман умерла, ее поспешно похоронили. Без всякого вскрытия. Чего боялись доктора? Это ж супердолгожительница! Еще более странно, что у мировой рекордсменки наблюдавшие ее в последние годы врачи-валидаторы даже не взяли кровь на анализ ДНК. Лишь чудом, благодаря старым французским газетам, той же «Фигаро», я выяснил, что ДНК у старушки был взят еще в 1992 году. Но не будущими валидаторами, а Фондом Доссе в рамках проекта по изучению долгожительства «Хронос». Этот фонд, занимающийся сбором образцов человеческого генома, создал покойный уже доктор Жан Доссе, лауреат Нобелевской премии по медицине за открытие особой группы генов.

Но до сих пор тайна ДНК Кальман, как говорится, покрыта мраком.

Я предложил срочно исследовать это ДНК. Но наши научные противники во Франции, регистрировавшие некогда мировой рекорд Кальман, заявили, что ДНК надо уничтожить по этическим причинам. Чтоб не нарушать тайну персональных данных Жанны Кальман. Невероятно!

Фальшивую долгожительницу Жанну Кальман раскрутили ради бизнесаФото: EAST NEWS

КУРИ, ПЕЙ, МОЛОДЕЙ?

Казалось бы, какое нам дело, был суперрекорд или нет? Мать похоронили или дочь?

Ошибаетесь, друзья! Эта история, раскрученная Заком и Новоселовым, касается каждого из нас. Ведь бабушка не только превысила лимит жизни в 120 лет, по Библии назначенный Богом. Но и нарушила все каноны современной медицины. Регулярно выпивала за обедом бокал-второй вина, обожала портвейн. Ела по килограмму шоколада в неделю, другие сладости. И стала мировой рекордсменкой по курению! Со стажем более 95 лет. Жанна начала дымить лет в 20. Уже в преклонном возрасте иронично отвечала врачам, требовавшим бросить опасную привычку. Мол, ваши коллеги то же самое говорили мне ранее, но они уже померли, а я все курю. Завязала мадам с никотином лишь в 117 лет! Не из-за опасений за здоровье. Просто стала терять зрение, тяжело было самой прикуривать сигарету. А посторонних просить чиркнуть зажигалкой не хотела. При этом до ста лет (по версии французов) ездила на велосипеде. Умерла в здравом уме и твердой памяти, утверждают ее врачи, регистрировавшие рекорд. Хотя медицина заявляет, что курение ускоряет возрастные болезни, сокращает жизнь. Да и к алкоголю у медиков отношение неоднозначное.

Представьте, ДНК Кальман исследуют, найдут секрет уникального долголетия, создадут чудо-эликсир вековой молодости, и все мы будем спокойно пить, курить, сладости хомячить и лет до 120 в добром здравии жить. Захватывающая перспектива! Но хитрые французы почему-то прячут бесценное ДНК.

Поэтому Зак обратился с открытым письмом к Фонду Доссе, ученым, работающим в области геронтологии, политикам о возможности научного исследования образца ДНК старейшего человека на Земле. Если это действительно окажется Жанна, анализ поможет продвинуть далеко вперед науку о долголетии. И принесет благо человечеству. Сам он тогда публично откажется от своей гипотезы о подмене матери дочерью. Если же выявится подлог, то придется менять методы валидации (регистрации) супердолгожителей. Что опять же пойдет во благо науки. Во всяком случае, "Споры о Кальман" превратятся из битвы "фейковых новостей" в нечто гораздо более позитивное для человечества.

Но в ответ из Парижа – тишина.

БАБУШКА И СПИРТНОЕ

А я вспомнил так называемый «французский парадокс». Теперь о нем уже не слышно, но в конце прошлого века он гремел по миру. А началось все воскресным вечером 17 ноября 1991 года на общенациональном американском телеканале CBS. В передаче «60 минут» профессор Серж Рено, руководитель французского Института по исследованию свойств вина, выдал сенсацию. Оказывается, французы потребляют в три раза больше насыщенного животного жира, чем американцы. Но уровень смертности от сердечно-сосудистых болезней у них намного ниже. По мнению Рено, это связано с тем, что его соотечественники выпивают за обедом 1-2 бокала красного вина. В нем есть ресвератрол, прочие полифенолы, антиоксиданты, защищающие сердце и сосуды. И живут такие пьющие люди дольше. Рено назвал явление «французским парадоксом». Продажи вина в Америке тут же рванули вверх. Заокеанские виноделы даже стали лоббировать закон, чтоб на этикетках бутылок разрешили ставить надпись «здоровый продукт». С подачи Рено мода на ежедневные бокал-другой вина «для здоровья» пошла по планете. Способствовал этому и знаменитый диетолог-француз Мишель Монтиньяк. По миру было продано более 16 миллионов экземпляров его книги «Я ем, значит, я худею». Один из столпов его диеты – красное вино. «В первой фазе похудания не мешало бы ограничиться одним бокалом вина, - заявлял гуру. - Но, как только вы сбросили лишние килограммы, можете снова пить вино в разумных количествах, 2 - 3 бокала в день».

Диетолог Мишель Монтиньяк много писал о пользе сухого вина. Фото: Paul Cooper/Shutterstock/REX

Это ж так приятно - наслаждаться благородным вином и худеть! Мишель буквально оды пел волшебному целебному напитку. «Благотворное действие на содержание хорошего холестерина проявляется ТОЛЬКО ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ВИНА». И предостерегал, что «эпизодическое употребление вина (только по выходным) может оказаться опасным для здоровья». Сам гуру кроме книг выпускал фирменное красное вино «Мишель Монтиньяк» (14,5 евро бутылка!), черный шоколад, в котором много полезных антиоксидантов… Бизнес!

Тогда же стали раскручивать супербабушку Кальман. Она была идеальной иллюстрацией «французского парадокса». Регулярно пила вино, ела кило шоколада в неделю. И стала супердолгожительницей планеты!

Скептически относился к «французскому парадоксу» известный геронтолог Жорес Медведев: «С научной точки зрения, корреляция между высоким уровнем потребления красного вина и низким уровнем сердечнососудистых заболеваний в некоторых провинциях Франции не есть доказательство причинной связи. Обсуждение проблемы в популярной прессе и в телевизионных программах можно рассматривать лишь как весьма успешную форму рекламы. Эффект оказался очень сильным. В США потребление красного вина в 1991 – 1994 гг. возросло на 40%. Импорт красного вина из Франции не мог удовлетворить растущие потребности. Поэтому в «винных» районах США, и особенно в Калифорнии, закладывались новые обширные виноградники. Новые большие площади под виноград были отведены в Австралии и Чили.»

«Даже если красное вино действительно защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, что убедительно еще не доказано, - писал британский журнал The Biochemist, - мы воздерживаемся от рекомендаций применять вино для этой цели. Следует помнить, что французы имеют очень высокую частоту цирроза печени, рака печени и некоторых других форм рака».

В 2010 году умер пропагандист «французского парадокса» Моньтиньяк. От рака простаты. Ему было 66. Рекламируемое гуру диетологии фирменное вино не помогло.

Сейчас «французский парадокс» забыт. В ходу термин «средиземноморская диета.» Среди многочисленных ее компонентов ученые не выделяют особо какой-то один, самый целебный, типа вина или оливкового масла. По мнению науки, способствует долголетию здешний образ жизни, питание и сам теплый климат Средиземноморья, куда входит и Франция.

Зато в последнее время все больше исследований, подтверждающих вред алкоголя.

А что, если «рекорд Кальман» был всего лишь бизнес-проектом групп, которые стояли за раскруткой «французского парадокса» ради увеличения продаж вина и того же шоколада? В доле наверняка были и табачные компании. Не отсюда ли странное нежелание французских экспертов демографов, медиков исследовать ДНК «долгожительницы» Они-то знают истинную цену «рекорда», который сами же утверждали.

- Недаром на валидацию рекорда Кальман в свое время был выделен грант одной из крупных фирм , - соглашается геронтолог Валерий НОВОСЕЛОВ. – В этом «рекорде», на мой взгляд, четко кристаллизуется конфликт интересов алкогольной и табачной промышленности с желанием человечества жить дольше. А возможно, что и шоколадного бизнеса, так как именно Франция считается почему-то родиной шоколада. С 1995 года здесь ежегодно празднуется день шоколада. Случайно или нет, но это был год 120-летия Кальман, которая ела по кило шоколада в неделю! Очевидно, что в дополнительных триллионах выкуренных сигарет, миллионах выпитых бутылок и мегатоннах съеденного шоколада есть и роль «феномена бабушки Кальман», который ненавязчиво программирует сознание людей, что можно десятки лет пить, курить и прожить не просто долго, а очень долго. На самом же деле это обернулось дополнительными миллиардами человеко-дней болезней и миллионами преждевременных смертей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ ГУГЛ И ФЕЙСБУК

Французы продолжают держать оборону, защищая национальную героиню Жанну Арльскую. Главный валидатор рекорда Кальман Жан-Мари Робин (ныне директор французского Национального института здоровья и медицинских исследований) 18 октября выступил на форуме в городе Монпелье, посвященном долголетию. Он обвинил оппонентов в "научном мошенничестве". Робин заявил, что, в отличие от других своих коллег, он считает заказчиком травли Жанны не Путина, а большой американский интернет сайт, посвященный борьбе со старением. По словам Робина, этот сайт финансируется миллиардерами из большой четверки интернет-гигантов GAFA (Гугл, Эппл, Фейсбук и Амазон). Поэтому-то , дескать, защитникам Жанны так тяжело отбиваться от атак оппонентов. Название сайта Робин не уточнил, видимо, опасаясь судебного преследования за клевету. Озабоченность Жан-Мари можно понять: если выяснится, что его валидация была ошибочной, то придется пересматривать все базы долгожителей планеты, над которыми он и его коллеги корпели долгие годы своей карьеры. Ведь Кальман считается золотым стандартом валидации возраста человека. Результаты сотен научных статей окажутся под вопросом, а репутация самого Робина сдуется как мыльный пузырь.

По иронии судьбы в тот же день, 18 октября, на международном форуме в Москве «Продуктивное долголетие: доказательная медицина и трансдисциплинарный синтез», доктор Валерий Новоселов сделал доклад о псевдорекорде Кальман.

ВОПРОС – РЕБРОМ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВИНО ЗАЩИЩАЕТ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

- Весь алкоголь вреден! – заявил «Комсомолке» доктор медицинских наук, профессор Николай Владимирович ЖУКОВ, член правления Российского общества клинической онкологии, член Американской ассоциации клинических онкологов .- Независимо от того, пиво это, вино или водка. Алкоголь повреждает слизистую ротовой полости и органы пищеварения. А его метаболиты, то есть вещества, получившиеся в процессе переработки спирта организмом, те, которые вызывают похмелье, способны повреждать и клеточные механизмы органов, напрямую со спиртом не контактирующих. Поэтому я бы не стал говорить ни о каких защитных свойствах вина: вред все равно больше, чем гипотетическая польза.

Оксана КАЛЬНИНА

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