2019-11-05T16:56:21+03:00
Экономика

Налоги для бедных взять и отменить: готова ли Россия к новой реформе

В России обсуждают возможность перестать брать НДФЛ с самых бедных
Дмитрий КОЗУРОВ
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Это не какая-то социальная утопия, а модель, которая действует во многих странах.Это не какая-то социальная утопия, а модель, которая действует во многих странах.Фото: Алексей ФОКИН
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МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ

Идею освободить самых бедных россиян от НДФЛ высказал недавно председатель правления банка ВТБ Андрей Костин:

- Может быть, создать необлагаемый минимум дохода физических лиц, то есть решить проблему для самых незащищенных людей с низкими доходами, освободить их от налогов? Мне думается, мы можем при таком профиците перейти здесь к некоему аккуратному смягчению политики.

Предложение, прямо скажем, не новое. Но чуть ли не впервые его высказал не депутат в борьбе за голоса избирателей, не сотрясающий воздух общественник, а человек довольно высокопоставленный. Неужто в верхах и правда задумались сделать для народа послабление?

Профицит бюджета, о котором говорит Костин, и правда радует. В проекте закона об основном финансовом документе страны на 2020 год говорится, что доходы России превысят ее расходы на 900 миллиардов рублей. Кроме того, бережливое отношение к нефтедолларам привело к тому, что в октябре Фонд национального благосостояния, куда власти складывают «лишние» доходы от торговли полезными ископаемыми, достиг 8 триллионов рублей.

С другой стороны, больше 20 миллионов человек имеют доход ниже прожиточного минимума. Да, в этой цифре есть и дети, которые сами пока ничего не зарабатывают, и старики, с нищетой которых многие, как это ни ужасно, уже смирились. Но в то же время 6,4% работников получают зарплату ниже 13,8 тысяч рублей — минимальный размер оплаты труда при этом 12130 рублей. Еще 7,3% могут «похвастаться» получкой от 13,8 до 17 тысяч рублей. И это еще статистика Росстата не учитывает малый бизнес.

КОМУ ВЫЧЕТ?

Это не какая-то социальная утопия, а модель, которая действует во многих странах. Даже во времена СССР не облагались налогом 70 рублей получки.

- Думаю, рано или поздно это будет введено и в России. Когда — вопрос уже скорее политический, - считает директор Центра экономических экспертиз «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин. - Самое легкое — это ввести некий необлагаемый минимум для всех. Это дешевле и проще с точки зрения администрирования.

Тут и правда есть два пути. Первый — освободить от уплаты НДФЛ только самых бедных. Например, людей с доходами ниже прожиточного минимума, сейчас он составляет порядка 11 тысяч рублей в месяц. Хотя можно придумать и другую точку отсечения. Второй вариант — не брать налог со всех граждан за этот минимум. Конечно, во втором случае бюджет теряет больше.

В зависимости от условий, эксперты называют разную стоимость такой налоговой реформы. Разброс большой: от 200 до 800 миллиардов рублей в год. Но это все равно меньше, чем профицит бюджета, и несопоставимо с Фондом национального благосостояния.

- С точки зрения социальной справедливости нет смысла давать вычет людям с высокими доходами, - считает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Впрочем, пока ни о каких послаблениях речь не идет.

- Снижение налогов и освобождение бизнеса от взносов несет большие риски, - ответил Костину первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. - Устойчивость экономики была достигнута совсем недавно, давайте хоть проживем некоторое время в нормальной ситуации. Минфин часто спрашивают: «Чего вы сидите на деньгах и не тратите?». Но в момент все уйдет, если ухудшится ситуация по ценам на энергоносители. А это может быть.

ЗАПЛАТЯТ БОГАТЫЕ?

У идеи отменить налоги для бедных есть логичное продолжение — поднять их для богатых. О введении прогрессивной шкалы НДФЛ, когда вместе с ростом доходов растут и налоги, говорят уже давно.

- И власти эти разговоры очень не любят, - считает Георгий Бовт. - Дело в том, что налогообложение по прогрессивной шкале куда сложнее. Ладно, если у вас из источников дохода одна зарплата. А если таких источников несколько? Скорее всего, придется переходить на декларации. Каждый сам будет подавать документы в ФНС, что резко усилит нагрузку на ведомство.

Сейчас-то НДФЛ нам считает бухгалтерия на работе. И даже если человек трудится в трех конторах, в каждой ему вычтут 13% из получки, которую он там получает. А если становится важным его общий доход, тут уж придется самому засесть за калькулятор.

- Тут уже появляется политический аспект. При подаче декларации человек видит, сколько именно налогов он платит, в том числе и так называемые скрытые сборы, - говорит Бовт. - А когда вынимаешь из кармана и отдаешь государству чуть ли не половину доходов, сразу возникает вопрос, как именно оно твои деньги расходует.

Налоговая система России в ее нынешнем виде выстроена таким образом, что люди видят минимум налогов. Сами мы платим разве что налог на имущество и транспорт. 13% НДФЛ вычитает из зарплаты работодатель и выдает на руки уже остаток. А еще он делает отчисления в различные фонды: 22% в пенсионный, 2,9% в соцстрах, 5,1% в ФОМС. Эти деньги формально не вычитают из получки, но если бы их не было, работодатель наверняка мог бы предложить сотрудникам зарплаты побольше.

Власти неоднократно высказывались против прогрессивной шкалы.

- Нам часто говорят, давайте повысим налоги на богатых. На самом деле, мы это сделали: повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее, - рассказывал первый вице-премьер правительства Антон Силуанов. - Мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди могут вообще вывести деньги из нашей страны.

СЛИШКОМ МНОГО ЛЬГОТ

Эксперты уверены, государство может компенсировать недополученную от налогов бедняков прибыль по-другому.

- В России есть ряд льгот по НДФЛ, получателями которых являются люди с относительно высокими доходами. Например, налоговые вычеты по индивидуальному инвестиционному счету позволяют снижать НДФЛ людям, у которых есть деньги для инвестиций. Или взять последнюю инициативу Минфина — гарантированный пенсионный план. Это способ откладывать деньги на старость, но участвовать в этой программе смогут, скорее всего, опять же только те, кому есть, что откладывать. И они получат налоговый вычет, - говорит Юрий Горлин.

Такие механизмы наши власти, вероятно, подсмотрели на Западе. Но там-то почти везде именно прогрессивная шкала налогообложения. И если человек воспользовался правом на вычет, он снизил свои платежи с 50% до 45% или с 30% до 25%. Но он все равно платит больше, чем человек с небольшими доходами.

В России же парадоксальным образом за бедняков платить нужно больше, чем за средний класс — если брать в процентном соотношении. Начиная с 1,15 миллиона рублей годового дохода — а это меньше ста тысяч в месяц — взносы в пенсионный фонд уже не 22%, а только 10%. Для Фонда социального страхования, который выплачивает нам больничные, нужно пробить потолок в 865 тысяч в год, после чего выплаты прекращаются.

- Что касается эффекта борьбы с бедностью, то наши расчеты показывают, что налоговый вычет для малоимущих дает больший результат, если брать налоги с домохозяйства, а не отдельного человека, - сказал «КП» Юрий Горлин. - Это непросто реализовать с технической точки зрения, но было бы правильнее. Собственно, так и делается во многих странах. Ведь в ситуации, когда муж получает, например, среднюю по стране зарплату, а жена сидит дома с двумя детьми, то при индивидуальном налогообложении он не может претендовать на вычет. Но, если взять их как семью, они могут оказаться за чертой бедности, и нуждаются в поддержке.

А КАК У НИХ

США. Система налогообложения здесь очень запутанная. Взять хотя бы от факт, что человек платит сразу и стране, и штату, и городу. В каждом штате ставки по налогу свои, к тому же они часто меняются в зависимости от того, у власти демократы или республиканцы. Стандартный вычет в 2019 составляет 12200 долларов (780 тысяч рублей).

Франция. Налоги французы рассчитывают на семью. Если отец на свою зарплату содержит детей и жену-домохозяйку, это учтут. Это особенно важно, если учесть, что в стране прогрессивная шкала НДФЛ из восьми ступеней. Не облагается налогом 6011 (432,8 тысяч рублей) евро в год.

Швеция. В этой стране один из самых высоких в мире подоходных налогов, но при этом одни из самых законопослушных налогоплательщиков. Те, кто зарабатывает меньше 490700 крон (3,2 миллиона рублей) в год, платят только местный налог от 29% до 35%. Остальные должны уже государству в целом — пятую часть доходов. Стандартный вычет небольшой — 18784 крон (125,8 тысяч рублей).

Эстония. Если годовой доход гражданина меньше 14400 евро (миллион с небольшим рублей) в год, вам разрешат не платить налоги с 6000 евро (43200 рублей). А для тех, кто зарабатывает до 25200 евро (1,8 миллиона рублей) в год, минимальный необлагаемый доход постепенно уменьшается.

КОНКРЕТНО

Кто такие бедные в России

20,6% - малоимущих среди молодых семей

26,3% - среди семей с двумя детьми

28% - среди неполных семей

35% - среди семей с детьми до трех лет

51% - среди многодетных семей

71,7% - среди семей из двоих или более взрослых с детьми, где один из взрослых не работает

По данным Росстата

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ИСТОЧНИК KP.RU

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