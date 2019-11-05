Все богатство Людмилы Зыкиной: с молотка уйдут драгоценности, шубы, ручка от Ким Ир Сена и кроссовки «Nike»

Коллекционеры редких ювелирных украшений и поклонники легендарной Людмилы Зыкиной с нетерпением ждут аукциона, который пройдет в начале декабря. Ни дата, ни большинство эстимейтов (приблизительная оценка стоимости лота экспертами аукционного дома) еще не объявлены, но «Комсомолке» уже сейчас удалось первой познакомиться с будущими лотами. Всего их 64 — и это не только коллекция бриллиантов Мисс Волги, как Зыкину называли на Западе за ее «коронную» «Течет река Волга», но и личные вещи: шкатулки для украшений, бусы, личные грампластинки 70-80-х годов, вечерние туфли и сумочки, статуэтки, набор для игры в покер…

Стартовая стоимость драгоценностей в этой шкатулке - 2,2 млн рублей.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главный «хит» аукциона — серьги с двадцатью бриллиантами старинной огранки и двумя природными сапфирами, которые обожала Зыкина. Именно в них она чаще всего выступала и позировала фотографам. Подтверждение тому — обложки грампластинок Людмилы Георгиевны. Кстати, личные «винилы» певицы тоже уйдут с молотка за сумму от 1000 рублей. А стартовая цена сережек — 1 миллион.

В руках эксперта Ивана Ефимова - колье, подаренное артистке Гейдаром Алиевым. В нем 127 бриллиантов.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В июне 2012 году на могиле артистки на Новодевичьем кладбище был установлен бронзовый памятник в ее честь. Изображена она на нем именно в этих своих любимых серьгах, - рассказал kp.ru эксперт аукционного дома «12-й стул» Иван Ефимов. - Проба на золоте серег – 56-й старой классификации, использовавшейся в царской России и до 1927 года. Это соответствует современной 585 пробе.

В серьгах, выставленных на торги, Людмила Зыкина частенько фотографировалась - в них она в том числе и на этой пластинке.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Еще один «миллионник» (стартовая цена — 1 000 000 рублей) - колье с бриллиантами из белого и желтого золота, изготовленное в Баку во второй половине XX века. В нем — только вдумайтесь! — аж 127 бриллиантов.

Наследники пустят с молотка 30 ювелирных изделий.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- По семейному преданию, это украшение было подарено Людмиле Зыкиной одним из ее многочисленных влиятельных поклонников - Гейдаром Алиевым, - продолжает Иван Ефимов. - Говорят, подарок был преподнесен им в 1972 году - именно тогда на Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Алиев присвоил певице звание Народной артистки Азербайджанской ССР. А Народной артисткой СССР Зыкина стала лишь годом позже.

Есть среди золотых изделий и другой памятный подарок - перьевая ручка Cartier с пером из белого золота, подаренная Людмиле Зыкиной ее влиятельнейшим поклонником Ким Ир Сеном во время одного из визитов ансамбля «Россия» в КНДР.

Золотая брошь "Павлин" с бирюзой - одна из самых ярких вещиц в коллекции Зыкиной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Любопытна история и другого лота — золотого кольца с изумрудом и бриллиантами, выставленного на аукцион по цене от 200 тысяч. Говорят, этот камушек Людмила Георгиевна «подрезала» у самой «кремлевской принцессы» - дочки генсека Галины Брежневой, которая была главной бриллиантовой модницей СССР. Якобы желанный изумруд на пальчик, за которым буквально охотилась Брежнева, Зыкина ухитрилась заполучить первой.

Золотой гарнитур с природными бриллиантами из колье, серег и кольца.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Среди необычных вещиц аукциона — песцовая шуба Зыкиной «родом» из девяностых и норковый полушубок (уже из нулевых): стартовая цена за каждый — от 100 тысяч. К слову, эти меха с плеча Народной артистки, хоть и старомодны, но вполне еще годятся для носки. В архиве певицы есть несколько фото в этой верхней одежде.

Кроссовки "Nike", которые носила певица, подойдут дамам с размером ноги 39-40.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот в кроссовках «Nike», почему-то испачканных губной помадой, Людмилу Георгиевну вряд ли кто-то видел на публике. Да и надевала Мисс Волга их явно редко: кроссы — как новенькие! Однако, любителям ретро-«найков» не стоит обольщаться: эксперты уверены, что это всего лишь копия популярного бренда. Также как и кожаный кошелек с надписью Cristian Dior, принадлежавший певице. А вот сохранившиеся в нем квитанции за полученную пенсию и рецепт очков — самые что ни на есть настоящие. Судя по чекам, пенсионные выплаты великой Зыкиной были невелики: 14 октября 2005 года она получила две суммы — 7,2 и 1,5 тысячи рублей.

Пенсионные чеки Людмилы Зыкиной от 2005 года.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВОПРОС-РЕБРОМ

На сколько тянет вся коллекция?

- Оценивать предельную стоимость ювелирных изделий, также как и личных вещей, мы не беремся, - предупреждает эксперт Иван Ефимов. - Ведь никто не знает, как далеко могут зайти торги. Например, мемориальные торги Одри Хепберн в Лондоне в 2017 году принесли владельцам более 6 млн долларов. А в 2015-м в Париже ушли с молотка личные вещи Марины Влади — тогда сумма составила почти 1 млн евро. Но по-хорошему, драгоценностям Зыкиной место в Оружейной палате, это же достояние нации. Кстати, музеи иногда наравне с частными покупателями приобретают у нас лоты.

В кожаном кошельке до сих пор сохранились десятирублевая купюра и рецепт на очки для артистки.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КСТАТИ

Вещи Зыкиной продает ее племянник

Имя наследника, который предоставил на аукцион вещи Людмилы Зыкиной, аукционный дом хранит в тайне. Но, как стало известно kp.ru, продает их старший племянник певицы Сергей Зыкин, которого еще называют «кассиром семьи Зыкиных». Именно он из всех трех наследников сумел прибрать к рукам богатства артистки, а в 2012 году даже пытался продать их с молотка. Тогда из-за разногласий между племянниками результаты торгов аннулировали и вырученная сумма в 31,6 млн рублей Сергею так и не досталась. После этого «кассир» исчез - говорили, мужчина уехал за рубеж, где продал камни на чёрном рынке, другие утверждали, что он давно умер. Двое других наследников - его брат Геннадий и сестра Екатерина сейчас живут в нищете, в стареньких домишках в родной Пензенской области. Объявившийся Сергей Зыкин якобы тоже не купается в роскоши и решил продать наследство тетушки именно ради денег. Тем не менее, часть вырученных средств племянник обещает направить на увековечивание памяти Народной артистки.

Шуба Людмилы Зыкиной, может, и не самая модная вещь, зато какой раритет.Фото: Алена МАРТЫНОВА

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