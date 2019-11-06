2019-11-06T13:25:55+03:00
Звезды

Запросы на полтора миллиарда: Степаненко намерена отсудить у Петросяна 80% имущества

Развод юмористов обернулся нешуточным дележом совместно нажитых богатств [видео]
Алена МАРТЫНОВА
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Месяц назад Степаненко пустила бывшего мужа в квартиру в Зачатьевском перелкеМесяц назад Степаненко пустила бывшего мужа в квартиру в Зачатьевском перелкеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Посмеялись и хватит: вот уже год, как звездная пара оформила развод спустя 33 года совместной жизни. А шлейф имущественных разборок все тянется, конца и края не видать. Чтобы «распилить» нажитое в браке, его надо сначала оценить: 5000 предметов искусства, больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили...

- Сейчас проходит оценочная экспертиза, и это затянется надолго, - рассказал kp.ru адвокат Петросяна Сергей Жорин. - Оплачивает ее Евгений Ваганович по возможности.

- Месяц назад Степаненко пустила бывшего мужа в квартиру в Зачатьевском перелке (это самая большая из квартир пары площадью 512 «квадратов»: записана на Петросяна, но после развода жилье заняла Степаненко. - Ред.) — значит, их отношения потеплели?

- Я бы так не сказал, просто ей приходится выполнять его законные требования. Он ждал-ждал, думал, что она остынет. И тогда мы предложили пустить его добровольно, либо он проник бы в свою квартиру самостоятельно. В итоге Евгений Ваганович пришел, забрал вещи, которые ему нужны для работы.

Адвокат Петросяна Сергей Жорин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Адвокат Петросяна Сергей ЖоринФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А кто сейчас оплачивает коммуналку в этой квартире? Была же такая проблема, что Петросян вынужден был платить по счетам бывшей супруги просто потому, что он владелец жилья.

- Она оплачивает частично. За свет, газ, воду, чтобы не отключили. А капитальный ремонт, например, нет.

- Вы говорили, что экспертиза обойдется в 10 миллионов — эта сумма не увеличилась?

- Я думаю, что она увеличится. Ведь там большое количество предметов, и все их нужно оценить. Например, 2500 книг, картины, иконы, фарфор и так далее. А по картинам еще до оценки нужно установить подлинность. Поэтому сумма будет очень большая.

- И как потом будут делить имущество — 50/50?

- Евгений Ваганович именно так и хочет, а она хочет больше. По моим подсчетам, около 80%. При этом Степаненко ни разу не уточнила свой иск, поданный в общих чертах, ничего не конкретизировала. У нее все время меняются устные пояснения: изначально она заявляла, что Петросян якобы выводил деньги. Потом, когда пришли ответы из банков о том, что все прозрачно, она изменила свою позицию. Главное ведь желание, а оправдание всегда найдется.

- А что Елена Григорьевна хочет себе оставить?

- Абсолютно все предметы искусства и большую часть недвижимости, чтобы Петросяну осталась лишь та квартира, которую она сейчас занимает (по оценке адвоката, апартаменты в Зачатьевском переулке стоят 369 миллионов рублей. Если это 20% всего имущества, значит Степаненко претендует почти на 1,5 млрд (!) рублей. - Ред. Такое коварство в какой-то степени нормальная ситуация, но здесь она действует вопреки собственным интересам. Уже ведь прошло больше года, а конца и края не видно. Складывается впечатление, что Степаненко собралась жить вечно. Она, видимо, думает, что Евгений Ваганович пожилой человек, рассчитывает его измором взять. Ему-то все равно — он живет и радуется каждому дню. А Степаненко фактически не может пользоваться никаким имуществом, кроме той квартиры, где сейчас живет.

Сергей Жорин - о разводе Петросяна со Степаненко.Адвокат известного комика рассказал, почему этот процесс получит продолжениеЮлия ХОЖАТЕЛЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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