Евгений Петросян сдаст квартиру-музей в центре Москвы вместе с живущей в ней Еленой Степаненко

Известные юмористы развелись еще в ноябре 2018 года, но раздел имущества продолжается. За 29 лет брака Евгений Петросян и Елена Степаненко нажили немало. Это больше десятка квартир в Москве, счета и более 5000 предметов искусства из личной коллекции: книги, картины, фарфор и прочее. Больше всего проблем с самой большой столичной квартирой, в которой пара когда-то жила вместе. Ее еще называют квартира-музеем - когда-то пара задумывалась о планах его там устроить. Теперь в элитных

516 «квадратах» в Зачатьевском переулке живет только Елена Степаненко.

- Елена Степаненко в этой квартире жила и живет, съезжать не хочет, почему мы и сделали вывод, что квартира нужна ей и предложили забрать эту квартиру при разделе, - объясняет «КП» Сергей Жорин, адвокат Евгений Петросяна. - Но выяснилось, что квартира ей не нужна. Поэтому следующим нашим предложением было квартиру продать, а деньги поделить. Но Степаненко не хочет ее продавать, а намерена передать Петросяну при разделе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/663285" frameborder="0"></iframe> Петросян и Степаненко разводятся: в чём причина?.Питт и Джоли. Шнур и Матильда. А теперь ещё и Петросян со Степаненко разводятся. Как дальше верить в любовь?

Артистка, ко всему прочему, не пускает туда бывшего мужа. Также стороны не могут сойтись и в вопросе цены на эту элитную жилплощадь.

- По нашей оценке квартира на Зачатьевском стоит 369 миллионов рублей, по оценке со стороны Степаненко — 529 миллионов рублей, - продолжает защитник Петросяна. - На прошлом заседании мы заявили о проведении судебной экспертизе недвижимости и заявили перечень организаций. Между тем неизвестно, как эту самую «квартиру раздора» продолжать оплачивать? Все это время коммуналку платил Евгений Петросян, так как жилплощадь юридически принадлежит ему. Но суд заблокировал все счета юмористов. Не так давно один из счетов удалось разблокировать, но денег уже не хватает. Появились долги.

В руках Евгений Петросяна и Сергея Жорина документы с перечнем имущества для суда. И это далеко не все документы по процессу

- Из тех счетов Петросяна, которые не арестованы, у него нет возможности платить за квартиру, в связи с чем мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ, - рассказывает Сергей Жорин. - После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко разведены Хамовничским судом Москвы 16 ноября 2018 года. О том, что у юмористов идут суды о разводе и разделе имущества, стало известно в июле 2018 года. Инициатором бракоразводного процесса стала Елена Степаненко.

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