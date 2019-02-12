На суде Петросяна со Степаненко могут появиться Пугачева и Галкин

Раздел имущества знаменитых юмористов продолжается. Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке 29 лет и нажили немало. С июля прошлого года они делят не только недвижимость и счета, но и предметы искусства, коллекция которых насчитывает несколько тысяч.

Во вторник, 12 февраля прошло очередное заседание по закрытому суду. О том, чем оно закончилось, «КП» рассказал представитель Евгения Вагановича.

- На предыдущем заседании Степаненко представила свою оценку имущества, которую мы очень детально изучили, - объясняет адвокат Сергей Жорин. - Мы выяснили, что оценка на абсолютно все объекты и предметы завышена. На какие-то в 5 раз, на какие-то в 10 раз, а то и в 20 раз. К примеру, одна книга об искусстве по их оценке стоит 600 тысяч рублей, а на самом деле она стоит 20 тысяч рублей. У них один и тот же человек оценил недвижимость, фарфор, картины, посуду. Мы понимаем, что один человек не может во всем разбираться. Причем, в описи есть картины, которые реально не существуют. Мы все скрупулезно разобрали и представили суду. И предъявили уточненный иск. Он занял несколько сотен страниц, где все прописано детально с указанием стоимости. Мы сегодня фактически мешками затаскивали эти документы в суд: оценка, опись, рецензии т. д.

- Цены в описи завышены и по квартирам?

- Основная квартира (в Зачатьевском переулке, 512 кв.м., - ред.) завышена в полтора раза. Цена, которую установила Степаненко, на несколько десятков миллионов рублей больше, чем она стоит реально. Это та квартира, в которой живет Степаненко, за которую платит Петросян, с которой съезжать она не хочет, но хочет, чтобы суд отдал ее Петросяну. Забрать себе она хочет остальные квартиры, все предметы искусства и все-все-все. Но это несерьезно. Мы ждем, когда она уточнит исковые требования.

Адвокат Сергей ЖоринФото: Алексей БУЛАТОВ

- Как определить, чья оценка объективна?

- Нужно назначать экспертизу, - продолжает адвокат. - И если назначить экспертизу по каждому предмету искусства, которых больше тысячи, это очень долго. Самое главное, это очень дорого. Экспертиза будет стоить колоссальных денег, несколько миллионов рублей точно — объем огромный. Поэтому я подошел к представителю Степаненко (к адвокату Елене Забраловой, - ред.) и предложил договориться хотя бы о половине объектов в формате «это мне, это тебе». Это сократит время, это удешевит экспертизу. На что было сказано, что Степаненко договариваться ни с кем не хочет. А насчет дороговизны экспертизы мне сказали: «Это не ваше дело, у нее деньги есть».

То есть с одной стороны за квартиру, в которой живет Степаненко, платит Петросян, с другой она готова на ветер раскидывать деньги на экспертизу. При этом оплачивать ее придется солидарно.

- Сложно понять мотивы.

- Это не может не вызывать удивления. Либо у Степаненко есть какой-то спонсор, либо она хочет как-то максимально навредить Петросяну. Пока у нее позиция странная и агрессивная.

Удивляет и ситуация с подарками Евгению Вагановичу на дни рождения, юбилеи и т.д. Есть книга «История живописи» в двух томах, ее подарил Максим Галкин, и Степаненко это знает. Есть книги, которые дарил Аркадий Хаит, есть фарфор который дарила вдова Утесова, есть то, что дарила Элина Быстрицкая, что-то дарил Михаил Задорнов. Есть фигурка клоуна Карандаша, которую подарил сам Михаил Румянцев. Есть фарфоровая статуэтка клоуна, которую подарила Алла Пугачева и Максим Галкин. По закону подарки не делятся. Мы просим это вывести из списка совместно нажитого имущества, потому что это подарки конкретно Петросяна. Если Степаненко будет это отрицать, придется разбираться. Если этого не случится, тогда придется тех, кто жив, вызывать в суд и допрашивать по этим вопросам. Это может быть и Максим Галкин, и как-то нужно будет понять позицию Аллы Пугачевой. Не хотелось бы им создавать дискомфорт, но как иначе разобраться?

- Евгений Петросян расстраивается?

- Уже меньше. Основной момент с разводом завершился. Сейчас это рутина. Но, конечно, ему неприятно. Можно было понять Степаненко, если бы от этих действий она выигрывала или приобретала, но все ее действия ей же во вред.

Напомним, Хамовнический суд Москвы расторг брак юмористов 16 ноября 2018 года.

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