Через неделю после скандала в самолете Лидия Вележева подняла юбку и показала травмы

После громкого скандала актриса Лидия Вележева и ее близкие пришли на шоу "Пусть говорят". Напомним, артистку сняли с самолета "Москва - Тель-Авив" из-за учиненного на борту дебоша. Звезда экрана на всю страну заявила, что громкое дело было специально сфабриковано против в нее. Меж тем ее супруг Алексей Гуськов и сын Дмитрий назвали случившееся обычной провокацией.

Скандал с участием Лидии Вележевой разразился в конце октября и не думает утихать. Актриса отрицает свою причастность к дебошу в самолете и винит сотрудников полиции в нанесении травм. "Я попала в странную, непривычную для себя ситуацию, далекую от правды. Пришла на телевидение не потому, что решила оправдаться. А потому, что на моем месте может оказаться любой", - поведала 53-летняя артистка в эфире "Пусть говорят".

Актрису Лидию Вележеву вывели из салона самолета сотрудники полиции.Фото: Первый канал

Одно из обвинений в свой адрес - отказ пристегиваться и грубое отношение по отношению к бортпроводникам - Вележева категорически опровергла. "Я сразу откинула кресло, потому что у меня больная спина. Готовилась к отдыху. К тому же выпила снотворное, так как в самолете плохо сплю. Вечером мне нужно было выходить на сцену и играть", - рассказала Вележева.

Когда стюардесса предложила ей бокал вина, она согласилась и выпила. "Написали, что я была пьяная, что неадекватно вела себя. А люди, которые прибегали к нам и снимали на мобильные телефоны, адекватно себя вели?", - посетовала Вележева.

Она также рассказала, что сотрудники полиции силой выпроваживали ее из самолета. После знаменитость вышла в центр съемочной площадки и на глазах у Дмитрия Борисова и зрителей подняла юбку, показав бедро в кровоподтеках.

Актриса отрицает свою причастность к дебошу в самолете и винит сотрудников полиции в нанесении травм.Фото: Первый канал

В свою очередь, ведущий шоу "Пусть говорят" подчеркнул, что стражи порядка, которые выводили Лидию из салона, не дали ей обуться. Вележеву вытащили на мокрую посадочную полосу в одном ботинке и без верхней одежды.

Супруг звезды Дмитрий Гуськов возмущен информацией о том, что 53-летняя актриса якобы устроила пьяный дебош на борту самолета, задержав тем самым вылет. По словам мужа, это не так. Лайнер был задержан по причине банальной замены.

Меж тем 24-летний сын Гуськова и Вележевой заявил: "Я никакого буйства не видел. Только недовольство моей мамы. Скорее конфликт между пассажирами. Для меня такое явление как дебош и моя мама - вещи несовместимые".