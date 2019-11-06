«Хватит с меня постельных сцен»: Кристина Асмус отказалась раздеваться в кадре ради сохранения семьи

Последние несколько недель, как лента с Асмус в главной роли вышла в кинотеатрах, жизнь актрисы превратилась в ад. За постельную сцену с Иваном Янковским, которую за предельную откровенность и съемку на мобильный телефон диванные критики окрестили домашним порно, Кристину и ее мужа Гарика Харламова буквально распяли в соцсетях. Разъярённые хейтеры не только клеймят позором «изменщицу» Асмус и «рогоносца» Харламова, но и добиваются их развода и даже лишения родительских прав на шестилетнюю дочь.

О том, как ее семья переживает этот тяжелый период, актриса рассказала в эфире шоу «Морозова хочет знать» на радио Energy. Оказалось, что Асмус ещё во время знакомства со сценарием ожидала такой реакции на ее «киноизмену» и поэтому живет в стрессе последние несколько месяцев.

- Мне было очень страшно и до съёмок этой сцены, и во время, и уже потом, когда фильм должен был выйти, - призналась актриса. - Меня буквально трясло. И с мужем мы это много раз обсуждали, он меня очень поддерживал. Ещё до премьеры он желал мне сил, потому что знал - сейчас начнётся атака. А когда он написал пост в Инстаграме в мою поддержку - я даже не знала, он не предупреждал, я просто обалдела, у меня ком подкатил к горлу.

Кристина Асмус с мужем Гариком Харламовым.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как рассказала звезда, ту самую сцену снимали в 4 дубля, 3 из которых - «лайтовые» - в финальный монтаж не попали. А то, что показали в итоге зрителям, снимал на телефон партнёр Асмус Иван Янковский - в титрах он даже указан как оператор. По словам Кристины, единственная их задача была раскрепоститься и полностью вжиться в роль, не думая о последствиях.

- Муж мой один из самых известных людей в стране, я тоже чуть-чуть известна. И наше общество к этому было не готово, - объяснила нападки хейтеров Асмус. - Даже когда я выложила трейлер фильма со сценами поцелуя, мне стали писать - что это? Графика, монтаж, дублерша? Даже это людей шокировало. А тут я обнаженная, все очень документально - ну нельзя было снимать с дублерами. Кстати, Гарику за мою роль прилетело гораздо больше, чем мне. Возможно, это даже стало испытанием наших отношений. Таким Гарика я раньше не знала. Я восхищаюсь его мудростью и силой.

По словам Асмус, для неё фильм «Текст» стал проверкой на прочность ещё и потому, что в жизни она стесняется демонстрировать своё тело: надевает объемные пиджаки, платья в пол, смущается, когда кто-то видит ее в купальнике.

- Этот фильм раскрепостил тебя для будущих ролей? - спросила у гостьи ведущая.

- Нет, нет, конечно. Мне даже сейчас страшно. Более того, у меня через неделю должны начаться съемки, где есть сцены в белье, не таких смелые, но я все равно подумываю от этих съёмок отказаться. Хватит с меня таких сцен. У меня подписан договор, есть обязательства перед студией, и это очень большое кидалово с моей стороны. Если мы не договоримся, им придётся срочно искать другую актрису, а мне - выплачивать большую неустойку. Но у меня сейчас в жизни тяжелый выбор моральный. И я не о зрителе думаю, я берегу свою семью. И для Гарика, наверно, это будет определенный показатель - что я готова отказаться от карьеры ради семьи. Что мне дороже его нервы, его репутация. Он мне об этом не говорит, но я знаю, что ему тяжело и очень неприятно от всех этих комментариев. Простите, ком в горле, - на этих словах артистка расплакалась.

- Тебя так зацепили последствия «Текста» в твоей реальной жизни? - уточнила ведущая шоу.

- Меня зацепила... Меня бесит и раздражает эта борьба, доказательство себя в этой в этой жизни, в этой профессии и в семье своей, - сквозь слёзы подбирала слова Асмус. - Я не технарь, я роли отдаюсь полностью. И сыграть «чуть-чуть обнаженку» я просто сама не смогу. У меня все только на разрыв.