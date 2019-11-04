"Добиваемся их с Харламовым развода!": Кртистина Асмус выступила с заявлением

Кристина Асмус переживает непростые времена. В сентябре поползли слухи, что у актрисы разладились отношения с Гариком Харламовым и они чуть ли не разводятся. Потом и вовсе разразился скандал. После выхода на большой экран фильма "Текст" многие заподозрили, что актриса изменила мужу. Мол, слишком правдоподобно она сыграла любовь с Иваном Янковским.

Кристина Асмус выступила с заявлением. Супруга Гарика Харламова сообщила о целенаправленной травле. "Травим Асмус! Добиваемся их с Харламовым развода! Лишения родительских прав! Делаем так, чтобы все подумали, что секс был не актерской игрой", - написала актриса в блоге.

По ее словам, злопыхатели "объединяются в кланы и создают хейтерские секты", в которых прорабатывают план атаки на артистку и ее мужа. "Занижаем рейтинг фильма «Текст». Пишем антирецензии и гневные комментарии под всеми ее видео в интернете! Звоним в органы опеки, пишем позорные письма ее семье и атакуем страницу дочери!", - раскрыла коварные намерения завистников Кристина.

Асмус заявила, что хейтеры не только отслеживают их с Гариком интервью, но и придумывают истории и делают вбросы в прессу. "Там даже есть вербовщики и свое начальство", - констатировала звезда.

Она призвала своих подписчиков не обращать внимания на подобные вещи в ее блоги. "Пожалейте их. Им отчет сдавать надо и диссертацию по троллингу писать", - резюмировала она.

Стоит отметить, что ранее к хейтерам обратился Гарик Харламов. Он в свойственной ему манере не стал церемониться с завистниками и заявил, что собирает коллекцию для выставки. "Гарик, вы видели сцену секса? Как вы позволили жене снятся в подобном? Вашу жену ... на всю страну, а вы спокойны? Это наиболее ласковые вопросы. Есть и пожестче, конечно", - начал юморист.

Он напомнил, что его жена - актриса, а в фильме она играет роль. "Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета. Да, откровенно. Да, на грани. И что?.. Это кино! В фильме «Текст» нет моей жены, там история совсем о других людях... Что я думаю о моей жене? Я ей горжусь! Это очень крутая и сложная актерская задача и она была исполнена блистательно!", - заявил Харламов злопыхателям.