Ученые объяснили женщинам, зачем им клиторы

Выявить истинное предназначение клитора вызвался некто Рой Левин (Roy Levin) — эксперт, знающий толк в проблемах женской возбудимости из Университета Шеффилда (expert in female arousal at Sheffield University). И вроде бы выявил. О чем рассказал в журнале Clinical Anatomy, на который ссылаются более популярные издания - портал EurekAlert, газеты Daily Mail и Guardian.

Эксперт проанализировал многочисленные исследования своих коллег — медиков и сексологов, которые более 50 лет - с 1966 по 2017 год — потратили на то, чтобы понять: зачем все-таки природа оснастила женские гениталии столь причудливой деталью. Но к единому мнению так и не пришли.

Рой обобщил разрозненные данные, полученные предшественниками, вычленил главное и теперь уверяет: клитор — это не только источник удовольствия, но и важный элемент репродуктивной системы. Вовлеченный в интимный процесс, он повышает шансы на зачатие. Чем? Тем, что, действуя через нервную систему и мозг, провоцирует соответствующие изменения: разогревает влагалище, смазывает его, усиливает ток крови в малом тазу, меняет расположение матки относительно влагалища так, чтобы сперматозоиды заплывали в нее своевременно, а не ломились сразу.

А женщины и не знали, как природа о них позаботилась.

- Гипотеза о том, что клитор нужен лишь для того, чтобы доставлять сексуальное удовольствие, теперь устарела, - делает вывод Рой Левин.

КСТАТИ

Не мал, но все-таки удал

За годы, отданные наукой изучению женских гениталий, изменилось и представление о них — конкретно о клиторе Прежде в нем видели лишь внешнюю часть. Эдакую шишечку, набирающую крепость в процесс полового возбуждения. А оказалось, что есть и внутренняя часть — скрытая словно айсберг под водой. Как выяснилось, пещеристые тела клитора — примерно такие же, как и у пениса, и его нервные окончания уходят глубоко внутрь женского тела, охватывая эдакими чувствительными пальцами и влагалище и его ближайшие окрестности. Логично предположить: природа вряд ли создала столь сложную конструкцию всего лишь с единственной целью — ради женского удовольствия. Нашлась, вот, и другая — более важная, по мнению ученых.

Клитор в современном его представлении: крошечная наружная и "пальцы" скрытой внутри части.

А зачем вообще нужно, чтобы женщины получали удовольствие, занимаясь сексом? Точного ответа нет. Но появилась весьма занятная гипотеза. Подробности — в материале Ученые нашли утерянный смысл женского оргазма

А В ЭТО ВРЕМЯ

Выявлено физическое упражнение, чаще всего доводящее женщин до оргазма в спортивном зале

Не известно даже приблизительно, сколько процентов женщин подвержены так называемому «антисексуальному оргазму». Но похоже, что таких много. Поскольку на призыв поучаствовать в соответствующих исследованиях, обнародованный на сайте Университета Индианы (Indiana University), за месяц откликнулись почти 400 «феноменальных» представительниц прекрасного пола в возрасте от 18 до 63 лет.Женщины-добровольцы подтвердили: да, мы подвержены. Фитнес может довести нас до оргазма. И доводят. Без всяких эротических фантазий, без каких-либо действий, имеющих хоть малейшее отношение к сексу, и без стимуляции половых органов...Читать дальше