«В омут с головой, без устали и перерыва»: раскрыта интимная переписка мужа Лолиты с любовницей

Развод Лолиты с молодым мужем продолжает взрывать эфир: субботним вечером похудевшая и похорошевшая певица в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» на всю страну рассказала свою правду о пятом браке.

Этот неравный союз, который скептики сразу называли нежизнеспособным, просуществовал почти 9 лет. Но по словам Лолиты, любви в нем не было - просто «встретились два одиночества». Первые семь лет все шло неплохо: Лола кормила и одевала супруга, делала дорогие подарки, он в свою очередь, тепло встречал ее с гастролей. Но последние два года семейная жизнь стала трещать по швам.

- Началось с того, что Дима попал на какие-то курсы по саморазвитию. Оказалось, секта, - поделилась артистка в эфире. - За неделю занятий он заплатил 90 тысяч рублей, а потом стал сам не свой. Все время был возбужденный, хотел пробовать что-то новое - то на гитаре играть, то бизнес открывать. Я его отправляла к психологу, но из 10 раз он сходил только один. А она тогда сразу сказала: у вас будут серьезные проблемы, и закончится все разводом. Потому что Дима незрелая личность.

А вскоре у Иванова появилась любовница - косметолог Ольга Кулиева. Тренер уверяет, что завёл отношения с ней после расставания с Лолитой, но судя по скриншотам переписки, датированной началом февраля 2018 года, это не так.

Ольга КулиеваФото: СОЦСЕТИ

- А как моя девочка готовится ко Дню влюблённых? Какие движения оттачивает? - спрашивает Иванов подругу.

- Растяжку (смеющиеся смайлики)! - отвечает она.

- Совершенное тело тянет моя хорошая. Будем тянуть, точнее натягивать.

- Насаживать, натягивать и не забываем периодически драть! - игриво подсказывает любовница.

- Такую сучку любимую только так и надо. Без устали и перерыва!

В следующем фрагменте переписки речь идёт уже о каких-то любовных играх.

- В омут с головою. Просто скажи, посох твой мне, Дима по душе, - пишет Иванов.

- Посох твой, Димочка, всем посохам посох. И он мне не только по душе и по сердцу, а ещё и по ... и по губам, и дальше все остальное, - смеясь, отвечает Ольга.

- Ай ты же моя королева посоха!

- Королевишна я та ещё!

Интимная переписка Иванова с любовницей датируется февралем 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

По словам Лолиты, устав терпеть фокусы мужа, она сама выгнала его из дома - ночью, с вещами и притом, с заранее приготовленным конвертом.

- Там было 7000 евро, - рассказала певица. - Я ему так сказала: изначально положила 9000 за девять лет жизни, но 2000 потом забрала за некачественные услуги.

При этом Милявская призналась: в супружеской жизни муж намекал ей - мол, неплохо бы купить ему квартиру. Но самым дорогим подарком от Лолы стала машина - на жилье и бизнес денег супругу она не дала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/719345" frameborder="0"></iframe> Лолита и её мужчины.«Верная дура» - рассказывает о себе Лолита Милявская. Пятый брак певицы тоже дал трещину...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лолита Милявская: Я выгнала мужа, когда внимательно его рассмотрела

Муж Лолиты был на 12 лет моложе нее, но их отношения казались идеальными. Тренер по сквошу Дмитрий Иванов быстро нашел контакт с мамой и дочерью певицы. Лолита тоже подружилась с дочкой мужа и не раз помогала ей финансово. Кто бы мог подумать, что накануне 10-летнего юбилея совместной жизни супруги решатся на развод (подробности)

Муж Лолиты несколько лет переписывался с любовницей с компьютера певицы

Утром пятницы в одном из участков мировых судей столицы было людно: на заседание по разводу Лолиты с мужем-тренером Дмитрием Ивановым, назначенное на 10.30, репортеры стали стягиваться с 9 утра. В отличие от предыдущего предварительного слушания это сделали открытым для прессы. «Народ хочет хлеба и зрелищ, вот и пускаем всех», - миролюбиво приглашала охрана. На первое заседание, напомним, Иванов, даром что истец, не явился - мол, не знал, не предупредили (подробности)