На шоу в поддержку Анастасии Заворотнюк пришли 4500 зрителей

Воскресным вечером Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступили в ДС «Мегаспорт» с финальным шоу «Аленький цветочек». Сказка на льду шла четыре дня, а воскресная постановка стала особенной: все средства с продажи билетов организаторы направят на лечение Анастасии Заворотнюк и женщин, страдающих онкологическими заболеваниями.

Зал дворца спорта рассчитан почти на 9000 человек, но места на верхних ярусах и за сценой на шоу не продавали из-за плохого обзора.

navka_show Зрителей удивляли не только кульбитами фигуристов, но и шикарными декорациями, гигантскими 3D-инсталляциями и огненным шоу

- Получается, что максимальная загрузка - около 4500 зрителей, - рассказал «КП» сотрудник «Мегаспорта». - До этого все места не разбирали, всегда были свободные. Но сегодня полный аншлаг.

Сказка на льду оказалась эффектной: зрителей удивляли не только кульбитами фигуристов, но и шикарными декорациями, выезжающими на лёд, гигантскими 3D-инсталляциями и огненным шоу прямо на ледовой арене. Герои пели голосами Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Ани Лорак, а в финальных сценах Навка и Чернышев парили высоко в воздухе, подвешенные на невидимых тросах. Несколько дней назад на контрольном прогоне эти тросы запутались, едва не травмировав Татьяну и Петра, но сегодня все прошло идеально. И Чернышев, которого до этого злопыхатели обвиняли то в несобранности, то в измождении, откатал два часа без единой запинки. А под занавес, когда зрители устроили овацию артистам, фигурист так расчувствовался, что хлопал не в ладоши, а микрофоном по груди в области сердца - и весь зал аплодировал в такт этому биению. Несмотря на семейную беду, на сцене муж Заворотнюк просто сиял: улыбался, махал зрителям и даже жал руки сидящим на первых рядах.

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- Скажите честно - плакали? - спросила у зала Татьяна Навка в финале трогательной сказки и под дружные крики «да» призналась: - И правда, мы тоже все плачем. Сегодня особенное шоу, особенный день. Спасибо всем зрителям, которые пришли, потому что - Пётр не знает - но это шоу все участники, вся команда посвящает Насте. Все деньги, собранные сегодня, мы отдадим семье Петра, - на этих словах голос фигуристки дрогнул и она смогла продолжить только после паузы. - Пусть в этой семье произойдёт чудо, мы все молимся и болеем за это.

Обычно после представления Татьяна Навка устраивала автограф-сессию, на которой из-за большого числа желающих сфотографироваться со звездой даже организовывали отдельную платную очередь - по 1000 рублей за фото. Однако, на этот раз ни Навку, ни Чернышева зрители не дождались. Сначала фотосессию отменили, но потом, поняв, что выхода артистов ждут около 300 человек, решили провести ее с другим участником - Максимом Кавуном.

navka_show Автограф-сессия с предыдущего шоу

- Мы не смогли выйти, у нас после шоу был разбор декораций, - пояснила в телефонном разговоре «КП» Татьяна Навка. - Я очень довольна тем, как все прошло. Деньги от шоу мы передадим Пете, как и обещали, собранную сумму объявим чуть позже. Спасибо всем, кто нас поддержал.

Отметим, что билеты на «Аленький цветочек» стоили от 1000 до 6000 рублей. Для удобстве зрителей даже были организованы бесплатные автобусы от метро в ДС «Мегаспорт».