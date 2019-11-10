2019-11-10T01:32:23+03:00
Звезды

Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Несколько месяцев вся страна с замиранием сердца следит за состоянием тяжело больной актрисы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Анастасия Заворотнюк пошла на поправкуАнастасия Заворотнюк пошла на поправкуФото: Мила СТРИЖ
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Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак, стало лучше. Ее близкие по-прежнему не афишируют состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако информация от знакомых и коллег актрисы внушает оптимизм.

"Очень осторожно и аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются. Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - обратился к публике Андрей Разин.

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Самые страшные прогнозы не сбываются
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Продюсер группы "Ласковый май" с сожалением отметил, что его источник, который ранее контактировал с Анастасий Заворотнюк, сейчас с актрисой не общается. "Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше. Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось". - добавил музыкант.

И хотя в подробности продюсер не вдавался, подписчики тут же принялись писать радостные сообщения в надежде в ближайшее время увидеть Анастасию совершенно здоровой. Поклонники полагают, что их любимой актрисе действительно стало лучше потому, что в последнее время поток печальных новостей о ее плохом самочувствии заметно иссяк.

Внушает оптимизм и то, что супруг артистки Петр Чернышев недавно впервые за долгое время появился на публике во время ледового шоу. Зрители пришли к выводу, что Заворотнюк поправляется, раз ее муж смог вырваться на гастроли. Ведь раньше он не отходил от постели больной жены.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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