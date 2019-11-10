Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак, стало лучше. Ее близкие по-прежнему не афишируют состояние здоровья звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако информация от знакомых и коллег актрисы внушает оптимизм.

"Очень осторожно и аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются. Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку", - обратился к публике Андрей Разин.

razin_andrei_lm Самые страшные прогнозы не сбываются

Продюсер группы "Ласковый май" с сожалением отметил, что его источник, который ранее контактировал с Анастасий Заворотнюк, сейчас с актрисой не общается. "Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше. Мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось". - добавил музыкант.

И хотя в подробности продюсер не вдавался, подписчики тут же принялись писать радостные сообщения в надежде в ближайшее время увидеть Анастасию совершенно здоровой. Поклонники полагают, что их любимой актрисе действительно стало лучше потому, что в последнее время поток печальных новостей о ее плохом самочувствии заметно иссяк.

Внушает оптимизм и то, что супруг артистки Петр Чернышев недавно впервые за долгое время появился на публике во время ледового шоу. Зрители пришли к выводу, что Заворотнюк поправляется, раз ее муж смог вырваться на гастроли. Ведь раньше он не отходил от постели больной жены.