Семья Заворотнюк сделала заявление об Андрее Разине, распространяющем слухи о болезни актрисы

Андрей Разин, похоже, твёрдо намерен вписать своё имя в историю болезни «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк. В середине сентября музыкант первым озвучил диагноз актрисы - глиобластома мозга, и сославшись на знакомство с врачами Заворотнюк, заявил: увы, ей осталось совсем немного, состояние критическое. А ещё поделился предположениями о причинах болезни - якобы несколько лет назад «няня» в душевных разговорах с ним признавалась в омоложении стволовыми клетками...

Тут же на продюсера обрушился шквал критики от коллег по шоу-бизнесу, и на время Разин исчез с радаров. А на днях объявился вновь с хорошими новостями: мол, страшные прогнозы не сбываются, Насте становится лучше, она «вроде бы идёт на поправку». И добавил, что молится за здоровье Заворотнюк. Естественно, заявление Разина тут же процитировали журналисты, и его имя снова попало в топ новостей.

В семье Анастасии такие заявления вызвали оторопь:

- Мы очень признательны Андрею Разину за беспокойство и за то, что он наконец начал сообщать позитивные «новости» вместо страшных «подробностей», - прокомментировала семья актрисы в специально созданном Инстаграм-аккаунте в поддержку Заворотнюк. - Правда, ранее Андрей Александрович сообщал, что он вхож непосредственно в семью, теперь же ссылается на некий осведомлённый источник. А мы все это время читаем эти заявления с лёгким недоумением. Но, как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, и думаем, что когда это произойдёт, она обязательно найдёт возможность лично познакомиться с Андреем Разиным.

В комментариях подписчики поддержали семью: «Пора бы уже всезнающему Разину ответить за свои слова!», «Их таких двое: Разин и Садальский - все про всех знают», «Сам сына потерял и так и не понял, что нельзя пиариться на горе».

Напомним, 48-летняя актриса последние несколько месяцев борется с онкологическим заболеванием и сейчас проходит послеоперационную реабилитацию в одной из подмосковных клиник. Суммы за лечение даже для такой обеспеченной семьи оказались внушительными, поэтому подруга Заворотнюк и ее мужа Петра Чернышева Татьяна Навка организовала сбор средств для актрисы - ей передадут деньги с продажи билетов на финальное ледовое шоу «Аленький цветочек», прошедшее в воскресенье. По данным «КП», на представлении в поддержку «няни» побывали 4500 зрителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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На шоу в поддержку Анастасии Заворотнюк пришли 4500 зрителей

Воскресным вечером Татьяна Навка и Пётр Чернышев выступили в ДС «Мегаспорт» с финальным шоу «Аленький цветочек». Сказка на льду шла четыре дня, а воскресная постановка стала особенной: все средства с продажи билетов организаторы направят на лечение Анастасии Заворотнюк и женщин, страдающих онкологическими заболеваниями. (подробности)