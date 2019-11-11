В сыне души не чаяла, а к младшей дочке отнеслась холодно: Соседи рассказали о выпавшей из окна в Москве матери

— Очень хорошая семья. Что случилось — не понимаем. Сами в шоке, — разводят руками соседи Соколовых.

36-летняя Людмила только вчера вечером выходила гулять с детьми. В коляске — младшая дочка, которой вот-во должно было исполниться девять месяцев. За руку Люда вела 4-летнего Андрея (имя изменено).

Утром все было как всегда. Около 8 утра женщина проводила мужа Виталия на работу. Мужчина работал механиком. После этого Людмила вызвала скорую помощь и сказала: ребёнку плохо. Врачам уже никто не открыл. Женщина и ее дети лежали в кустах перед домом.

В квартире нашли записку. В ней Людмила попросила никого не винить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743070" frameborder="0"></iframe> Мать двоих детей выпала из окна в Москве.Мария ШЕСТЕРИКОВА

Людмила и Виталий Соколовы жили в 16-ти этажке в Бабушкинском районе Москвы в «двушке» — вместе с родителями мужа, это была их квартира. Молодые люди познакомились в соцсетях и в 2015 году поженились. Скоро у пары родился первый ребёнок.

— Старшего она очень сильно любила, вообще из рук его не выпускала. Она такая счастливая ходила с ним. Мы все заглядывались на них. Она вообще всегда была с детьми. На улицу одна никогда не выходила, — рассказывают соседи.

В марте 2019 года у пары родилась дочка. К ней молодая мама относилась по-другому — не было ни намёка на ласку.

— Зимой родители жили с ними, а летом на даче. Они вроде как скоро возвращаться собирались в город. Хорошая спокойная семья, криков не слышали, ругани тоже не было, — рассказывает сосед снизу Владимир Сергеев.

Правда, во дворе признаются: Людмила периодически жаловалась на отношения со свекровью. Две хозяйки не могли ужиться на одной кухне.

Семью называют благополучной. Муж ездил на машине, часто гулял вместе с женой и детьми. Все выходные семья проводила вместе. Слухи о том, что Виталий выпивает, соседи не подтверждают.

— Виталик? Да вы что, я его пьяным не видел никогда. Семья как семья. Не было никаких странностей у них, — уверяет сосед Владимир Сергеев.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. Подъезд оцеплен, в него не пускают посторонних людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743034" frameborder="0"></iframe> Видео с места падения с 9-го этажа женщины и двух малолетних детей в Москве.

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