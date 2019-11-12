Ксения Бородина впервые сделала заявление о пластических операциях

Бессменная ведущая шоу "Дом-2" Ксения Бородина заявила, что пластические операции на телепроекте делают бесплатно. Именно поэтому многие участницы скандальной передачи меняют форму носа и увеличивают грудь.

Ксения Бородина довольно часто общается с подписчиками. На днях она предложила фолловерам задать любой вопрос. Многие поинтересовались: "Почему все поголовно на «Доме-2» делают грудь?".

В ответ на это Бородина заявила: "Потому что бесплатно". Следом читатели уточнили у Ксении: "Какая вам выгода с этого?". Но на этот вопрос телезвезда отвечать не стала.

При этом ее заявление о пластике сильно удивило подписчиков. Ведь совсем недавно телеведущая обещала выгонять из шоу девушек с искусственной внешностью. "«Дом-2» является примером для подражания у нашей молодежи, а потому я озвучиваю вердикт: вводим мораторий на любые пластические операции на «Доме-2». Любой, кто сделает операцию, сразу покидает проект!", - безапелляционно заявляла Бородина. Но, судя по ее нынешнему признанию, мораторий на поляне не действует.

Зрители "Дома-2" давно заметили, что многие участницы шоу резко изменили свою внешность. Так, поклонники обратили внимание на то, что Милена Безбородова увеличила грудь. На днях под нож хирургов легла недавно родившая Алена Рапунцель. Молодой маме сделали новый нос и увеличили до третьего размера бюст. Любимую поддержал бойфренд Роман Макеев.