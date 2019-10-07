2019-10-07T21:51:49+03:00
Звезды

Дочь Ксении Бородиной срочно прооперировали

Десятилетняя Маруся попала в больницу прямо из школы
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Бородина.Ксения Бородина.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Ксения Бородина пережила, наверное, самые ужасные минуты в своей жизни. Ее старшую дочь Марусю увезли на "скорой" прямо из школы и срочно прооперировали.

Ксения Бородина на днях вернулась из США. Детей с собой в путешествие она не брала, так как у них началась школа. Как оказалось, ведущая "Дома-2" вовремя приехала в Москву. Старшей дочке 36-летней звезды стало плохо на уроке. Десятилетнюю Марусю экстренно госпитализировали. Врачи сообщили, что ребенку требуется срочная операция.

Бородина подробно рассказала о ЧП в блоге. Теледива не скрывала эмоций. "Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала. Пошла в школу, все было хорошо, потом звонят из школы и говорят, что плохо стало... Я думала, с ума сойду. Хорошо, что муж не отходил от меня ни на секунду. Когда дело касается тебя, то все страшно, но голова соображает, а когда ребенок...", - написала Ксения, выказав слова благодарности 39-летнемуг Курбану Омарову.

Марусе вырезали аппендицит. "Ничего не предвещало. Хорошо, что все успели. Сейчас мы уже дома. Но эти 40 минут в операционной я не забуду никогда. Спасибо врачам, все сделали быстро", - поделилась взволнованная родительница.

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Моя храбрая девочка, как же ты нас напугала
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При этом она отметила, что беда не приходит одна. На днях ее младшая дочь Теона заболела. По словам звезды, девочка подхватила вирус. Бородина рада, что находится подле разболевшися детей.

Первой со словами поддержки обратилась к подруге Айза Анохина. "Малышка! Напугала нас всех!", - написала она в комментариях. Поклонники тоже поспешили выразить сочувствие звездной матери. Они попросили ее не переживать: "Здоровья вашим деткам и всей семье", "Сил вам и терпения, а Мару пусть быстрее поправляется". "Бедная детка, как же страшно".

Ксения Бородина неоднократно говорила о том, что дети для нее - тема "больная, потому что святая". Звезда старается уделять наследникам как можно больше внимания. Телеведущая убеждена, что ребенком должны заниматься исключительно родители, хотя она ничего не имеет против помощи нянь.

Напомним, старшую дочь Марусю она родила в первом браке с бизнесменом Юрием Будаговым. С ним ведущая познакомилась на съемках Comedy Club. 8 августа 2008 года Ксения и Юрий расписались, а 10 июня 2009 года на свет появилась Маруся. Но через два года Будагов и Бородина развелись. Сейчас Ксения Бородина замужем за Курбаном Омаровым. Свадьба пары состоялась в июле 2015-го, а в декабре того же года на свет появилась их дочь Теона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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