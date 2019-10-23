Бородина взбесила публику словами об избитой в салоне красоты москвичке

Ксения Бородина не раз становилась объектом критики хейтеров. Не секрет, что 36-летняя звезда ведет роскошный образ жизни и периодически хвастается дорогими обновками, за что и подвергается нападкам злопыхателей. Также завистникам не дает покоя ее семейное счастье. Они уверены, что идиллия звезды с супругом Курбаном Омаровым - фикция. Однако чаще всего публику выводят из себя высказывания ведущей "Дома-2".

На этот раз Ксения Бородина взбесила фолловеров словами об ужасном инциденте, который произошел с девушкой в одном из столичных салонов красоты. Пострадавшая рассказала в блоге, что ее избили в заведении после вопроса о качестве препарата, который ей собирались колоть. В подтверждение своих слов девушка приложила жуткие фото и видео инцидента.

Ксения решила прокомментировать случившееся. Ведущая заранее предупредила, что ее не сильно волнует правдивость истории, потому что здесь, по словам знаменитости, важно другое. Бородина шокирована тем, что девушки обращаются к непроверенным косметологам. Она заявила, что "эти трехдневные косметологи" приезжают из провинции и работают без лицензии.

"Сто раз вам говорила, девочки. Смотрите, куда и к кому вы идете. Эти косметологи трехдневные, которые приехали откуда-то из ..., сняли здесь комнату у метро, накупили препаратов за три рубля и вас всех ждут. Вы свои лица доверяете таким людям. Вы с ума не сходите. Смотрите обязательно, чтобы это была проверенная клиника или надежный салон красоты, отзывы читайте. Кошмар просто", - возмутилась жена Курбана Омарова.

За это подписчики обвинили Бородину в высокомерии и снобизме. Многие указали на то, что Ксения оторвана от реальности, потому что у нее много денег. Ей тут же припомнили и шикарный особняк на Новорижском шоссе, и дорогую сумку Birkin за 500 тысяч рублей. А особо злопамятные написали про маникюр в ее салоне за восемь тысяч.

Телеведущая в этот раз не стала отвечать на нападки поклонников. Но иногда она реагирует на критику слишком бурно. "Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда! Я заметила тенденцию, что как только ты отдыхаешь, как только ты что-то купил или у тебя новый дом, или праздник, найдутся люди, которые сидят и злостью все захлебываются! Вот почему так? Чего им в жизни не хватает?! Несчастные…", - говорила гламурная ведущая. Ксения Бородина не раз признавалась, что сама не "заглядывает в чужой карман" и не понимает, почему это делают другие.