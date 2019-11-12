2019-11-12T15:34:54+03:00
Общество

«Мисс Москва-2015» показала, как растет ее сын от экс-короля Малайзии

Малыш Леон — копия своего родного отца [опрос «КП»]
Елена ПЕТРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Оксана Воеводина с сыном Леоном.Оксана Воеводина с сыном Леоном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пока 50-летний экс-король Малайзии Мухаммад V, заручившись поддержкой дворцовых адвокатов, придумывает все новые способы избежать алиментов, его русская жена Оксана Воеводина одна растит в Москве их общего сына. Недавно «Мисс Москва-2015» решилась открыть в соцсетях лицо малыша, которому в конце ноября исполнится полгода, и теперь регулярно показывает его подписчикам. За жизнью Оксаны и Леона следят 582 тысячи человек, и большинство уверены — мальчик растет копией своего отца.

На днях Оксана показала фото, где сынишке всего три месяца.

rihanapetrarihanapetra
On this picture Leon is 3 months old.
45969 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Очень интересно, почему у малышей взгляд каждый месяц меняется. А они так быстро растут, - подписала снимок молодая мама.

«Одно лицо с папкой!», «Нос и глаза — королевские», «Может, одумается его папаша?» - поддержали девушку подписчики.

А как вы думаете — есть ли сходство?

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Отрицает отцовство, но предлагает алименты: экс-король Малайзии пытается договориться с русской женой за смешные деньги

Своему единственному сыну Мухаммад V готов платить меньше, чем за обед в ресторане (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Оксана Воеводина, жена короля Малайзии: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об отмене «банковского роуминга»
"Мастерская Петра Фоменко" впервые покажет в прямом эфире театральную постановку "Алиса в Зазеркалье"
На вопрос о подготовке России к выборам в США Лавров ответил шуткой: «Мы решим эту проблему»
Вышел новый трейлер «Соника»: Персонаж перерисовали из-за критики фанатов
В Совфеде посоветовали украинским политикам думать не о санкциях, а об отношениях с Россией
Задержанных в Венгрии болельщиков ЦСКА освободили
Ученые назвали важные свойства икоты
В министерстве труда предложили лечить бесплатно пожилых россиян в частных клиниках
Правительство Молдавии отправлено в отставку
Премьер Польши требует от Netflix переписать сериал про нацистов
В Кремле прокомментировали идею снижения пенсионного возраста в ДФО
Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»
Эсминец "Лидер" могут усилить броневой керамикой
В Кремле назвали примерную дату встречи Путина и Эрдогана
В Москве мужчина купил iPhone 11 за банкноты из «банка приколов»
В Сирии после трехлетнего перерыва запустили крупнейшую ГЭС
В МИД предупредили российских туристов о транспортных проблемах в Барселоне
В НАК поддержали правило изымать имущество у друзей коррупционеров
"Мисс Интернешнл-2019" стала фармацевт из Таиланда
В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту