«Мисс Москва-2015» показала, как растет ее сын от экс-короля Малайзии

Пока 50-летний экс-король Малайзии Мухаммад V, заручившись поддержкой дворцовых адвокатов, придумывает все новые способы избежать алиментов, его русская жена Оксана Воеводина одна растит в Москве их общего сына. Недавно «Мисс Москва-2015» решилась открыть в соцсетях лицо малыша, которому в конце ноября исполнится полгода, и теперь регулярно показывает его подписчикам. За жизнью Оксаны и Леона следят 582 тысячи человек, и большинство уверены — мальчик растет копией своего отца.

На днях Оксана показала фото, где сынишке всего три месяца.

rihanapetra On this picture Leon is 3 months old.

- Очень интересно, почему у малышей взгляд каждый месяц меняется. А они так быстро растут, - подписала снимок молодая мама.

«Одно лицо с папкой!», «Нос и глаза — королевские», «Может, одумается его папаша?» - поддержали девушку подписчики.

А как вы думаете — есть ли сходство?

Похож ли внешне сын на экс-короля Малайзии?.Опрос

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